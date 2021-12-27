عاجل- ثلوج قد تسقط على القاهرة الخميس المقبل (حالة الطقس حتى نهاية العام)

جدة - نرمين السيد - وأكدت الأرصاد فى بيانها، أنها تتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

طقس الثلاثاء

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد طقس معتدل، أما السواحل الغربية ستشهد طقس مائل للبرودة، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن سقط الأمطار، فتشد مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا، وتشهد مناطق من جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر أمطار خفيفة 30% تقريبا على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد طقس معتدل، أما السواحل الغربية ستشهد طقس مائل للبرودة، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة، والأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة وتصل إلى 40% تقريبا.

طقس الخميس

يشهد طقس الخميس المقبل أمطار رعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على إلى متوسطة على مناطق جنوب الوجه البحرى تمتد ليلا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وحول نشاط الرياح، تشهد مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



طقس الجمعة 31 يناير 2021 والسبت 1 يناير 2022

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد، على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بمناطق جنوب الصعيد، ونشاط للرياح المحملة بالأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.