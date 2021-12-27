الكهرباء: 32 شركة قطاع خاص ساهمت فى إنشاء مجمع بنبان باستثمارات مليارى...

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية، قائلا: "ثقافة جديدة تسير فيها الحكومة، ومجمع بنبان بأسوان أبرز نجاح تعاون الحكومة والقطاع الخاص".

أضاف حمزة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية dmc، أن 32 شركة بالقطاع الخاص ساهمت فى إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية، باستثمارات تخطت مليارى دولار، مؤكدا بقوله: "القطاع الخاص لا يقتصر على الاستثمار الأجنبى فقط، والشركات المحلية والمصرية لها باع كبير فى التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك تعاون كبير بين الخبرات الألمانية والشركاء المصريين المحليين، فى مجال تصنيع المحولات والكابلات والمهمات الكهربائية، مشيرا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة، ينطلق من أمريين مهمين، يتمثلا فى التسهيلات لأماكن نشر المحطات الشمسية ومحطات الرياح، إضافة التشريعات والهيئات والمنظومات الجديدة للتعامل مع القطاع الخاص.

وأكمل: "دخول 3 محطات كهربائية لإنتاج الكهرباء على مدار عامين ونصف، إعجازا، وما كان لذلك أن يتحقق إلا بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقطاع الحيوى بالإضافة إلى تضافر كل الجهود بالحكومة".