التأمين الصحى يصدر قرارا بشأن الإجازات الاستثنائية| اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه تم مد فترة الإجازات الاستثنائية في نهاية الحمل من أول يناير 2022 حتى 30 يونيو 2022 .

وقالت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يتم منح المرأة الحامل التى مضى علي حملها 28 اسبوع اجازة استثنائية حتى تاريخ الولادة .

وأضافت يتم ثبوت الحمل عن طريق اشعة الموجات الصوتية والفحص الاكلينيكى وتمنح الاجازات من اللجان الطبية العامة والفرعية دون استثناء .