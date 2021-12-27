/668739/أول-وثيقة-تأمين-للمصريين-بالخارج-برلمانيون-رسالة-طمأنة-من-الدولة--وإنجاز-يحافظ-علي-حقوق-المصريين

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن تفاصيل إصدار وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار "وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج" بدءا من يناير 2022.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة الهجرة، وذلك للإعلان عن بدء تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين في الخارج، بالتعاون فيما بين وزارة الهجرة وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.

دوت الخليج

وفي هذا الإطار، شاركت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى فعاليات الإعلان عن تفاصيل وثيقة التأمين على المصريين بالخارج التى أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

أمل سلامة: وثيقة التأمين"إنجاز يحافظ على حقوق المصريين

وقالت سلامة، أن وثيقة التأمين التى ستدخل حيز التنفيذ بداية من يناير المقبل، إنجاز يساهم فى حماية المصريين العاملين بالخارج والحفاظ على حقوقهم فى حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة فى حادث، حيث تكفل الدولة تسهيل إجراءات نقل الجثامين من أى مكان فى العالم، بحد أقصى 100 ألف جنيه، يتم دفع قيمة تكلفة النقل من الوثيقة، والباقى للورثة الشرعيين للتخفيف من أعباء الكارثة التى تلحق بهم من فقد عائل الأسرة.

وأشادت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج مد جسور الثقة بين المصريين بالخارج وبين الوطن، وحل مشاكل المصريين العاملين بالخارج، مؤكدة أن وثيقة التأمين ستساهم بشكل كبير فى الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، وحل أزمة نقل الجثامين فى حالة الوفاة الطبيعية أو حادث، والتى عانينا منها خلال السنوات الماضية.

وأضافت سلامة، أنه وفقا لبنود وثيقة التأمين التى تم الإعلان عنها سيتم ربطها بتصاريح العمل، بقيمة 100 جنيه سنويا، وتغطى جميع المصريين بالخارج بحد أقصى 65 عاما للراغبين فى التأمين، مؤكدة أن الوثيقة تغطى صاحب تصريح العمل، أما تأمين الأسرة فيستلزم استصدار وثيقة لكل فرد من أفراد الأسرة، وهى ما ستوفره الرقابة المالية فى المراحل المقبلة.

شيماء حلاوه: وثيقة التأمين للمصريين فى الخارج رسالة طمأنة من الدولة

توجهت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بالشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، و الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ولوزارة الداخلية ولكافة العاملين على اخراج وثيقة تامين المصرى فى الخارج على هذا الجهد الكبير، وعلى الالتزام بموعد الإصدار الموعود به فى اول يناير القادم.

وأوضحت النائبة شيماء حلاوه، أن هذه الوثيقة جاءت تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث أن هذه الوثيقة تغطى المصريين العاملين بالخارج، في حالات الوفاة نتاج حادث او وفاة طبيعية و ذلك لعودة الجثمان الى مصر، و بتكلفة 100 جنيه سنويًا، للحصول على الوثيقة يكون من خلال مكاتب تصاريح العمل إذا كان المواطن متواجد داخل مصر، أو من خلال المنصة الاليكترونية إذا كان خارج مصر.

وأردفت النائبة شيماء حلاوة، أن هذه الوثيقة تعد بمثابة رسالة طمأنة من الدولة للمواطن المصرى فى الخارج، فالاهتمام بالمصرى فى الخارج هو هدف الدولة فى الجمهورية الجديدة. وإن هذا التأمين على المصريين فى الخارج هو الأول من نوعه و لكنه فقط البداية لتوفير وثائق تأمين و خدمات اخرى للمواطنين.

هذا وطالبت النائبة شيماء حلاوه خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق اول وثيقة،أن تغطي هذه الوثيقة الاسرة كلها وليس العامل بالخارج فقط فى المرحلة القادمة.

عمرو هندي: وثيقة التأمين للمصريين فى الخارج تعكس حرص واهتمام الدولة بأبنائها

قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن إعلان السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج تتعلق بشحن الجثامين وتعويض الأسر التي فقدت أبنائها، يعكس حرص واهتمام الدولة بالمواطن المصري بالخارج.

وأضاف هندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تحرص دائما على تنسيق الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج، فضلا عن محاولة دمجهم في خطط التنمية المستدامة التي تطلقها، لافتا أن إطلاق وثيقة التأمين يعد خطوة مهمة لخدمة المصريين بالخارج وحل أزمة كانت تؤرقهم. وأشار وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلي أن الوثيقة تعد في غاية الأهمية علي نفوس المصريين بالخارج وتبعث لهم رسالة طمأنينة لهم بأنهم علي رأس أولويات القيادة السياسية، كما أنها خطوة نحو الجمهورية الجديدة.

وقدم هندي، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، و الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، علي اخراج وتطبيق أول تأمين على المصريين العاملين في الخارج.