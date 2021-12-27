/668747/بشري-للنواب-من-وزير-الرياضة-ومحمود-حسين-التعاون-مع-وزارة-الشباب- مثمر-ونسعى-لتحقيق-تطلعات-المواطنين

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة الشباب واللجنة يتحركون فىً طريق واحد ، من أجل مصلحة الشباب والرياضة المصرية.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ، المتعلقة بمطالب عدد من مراكز الشباب .

ووصف رئيس اللجنة، تعاون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب بالتعاون المثمر، معبرا عن تطلعه لاستمرار ذلك التعاون حتي تتحقق كل الأهداف المنشودة .

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلي قيام وزير الشباب بزف بشري للنواب وهي تقديم تعديلات قانون الرياضة للبرلمان الذي يعد بمثابة الانجاز الكبير لحل مشكلات الرياضة،لافتا الي أن اللجنة ستسعي أن يكون القانون معبر عن آمال وتطلعات الرياضة المصرية، من خلال وضع القانون الأمثل.

أشرف صبحي:أكن كل تقدير لنادى المنصورة ولكن الوزارة لاتتدخل في انتخابات الأندية

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن نادى المنصورة الرياضى من الأندية التي لها تاريخ في كرة القدم، وأن الوزارة تسعى لتطويره وباقى الأندية الشعبية المماثلة له.

وأعرب صبحى، عن استياءه من الحالة المتردية التي كان عليها نادى المنصورة خلال زيارته الأخيرة إليه، قائلا،: للأسف في زيارتى للنادى في بداية ٢٠١٩ ، صعب عليا لما رأيته في شكله وشكل التراك والأرض، وكلنا نحب نادى المنصورة، وحقه علينا ان يتم تطويره والنهوض به، لأنه لايليق بنادى المنصورة هذا الحال، في حين وجود تطوير كبير لأندية أخرى بجواره في مدينة المنصورة"

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن المير، بشأن انتخابات نادى المنصورة الرياضى.

وأكد الوزير، في تعقيبه على طلب الإحاطة، المقدم من النائب حسن المير، أنه يكن كل تقدير لنادى المنصورة، ولكن الوزارة لانتدخل في انتخابات الأندية، وأنما نضع ضوابط ومعايير تضمن الحوكمة والشفافية في اجراء الانتخابات، مشيرا الى ان القانون الحالي لايمنح الوزارة الحق في التدخل في إجراءات الانتخابات، وان مركز التسوية الرياضية هو المسئول عن الفصل في تلك الانتخابات.

وتابع وزير الرياضة، نسعى من خلال التعديلات الجديدة في قانون الرياضة، أن يكون هناك دورا للوزارة فى بعض الأمور بالأندية.

انتخابات نادى المنصورة الرياضى

وجاء ذلك بعدما استعرض النائب حسن المير، طلب الإحاطة، المقدم منه، موضحا ان رغم صدور حكم من مركز التحكيم الرياضى، باستبعاد أحد المرشحين في انتخابات نادى المنصورة الرياضى، بسبب فقد أحد شروط الترشح، إلا ان اللجنة الأوليمبية قررت اعتماد فوزه برئاسة النادى رغم صدور حكم باستبعاده من الانتخابات. ووجه المير انتقادات للجنة الأوليميبة بسبب موقفها من انتخابات نادى المنصورة.

وانتهت لجنة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود حسين، إلى عقد لقاء بين النائب حسن المير والمستشار القانوني للوزارة، لبحث الوضع القانوني بشأن صدور الحكم ومدى إمكانية تنفيذه على أرض الواقع، وقال الدكتور محمود حسين، أن هناك التزام بتنفيذ الأحكام القضائية.