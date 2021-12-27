/668743/أول-تعليق-من-مصطفى-محمد-بعد-تجديد-عقده-مع-جالاتا-سراي

علق الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، على الحصول على عقد مع فريقه، بعد العديد من المفاوضات بين الطرفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أول تعليق من مصطفى محمد

وكتب اللاعب المصري عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أنا فخور وسعيد لوجودي هنا اليوم، والتوقيع على عقد طويل الأمد مع جالطة سراي".

وأضاف: "أنا في أكبر فريق داخل تركيا، وأيضًا في الفريق الذي يضم أكبر عدد من الجماهير هنا".

وأكمل: "أريد خدمة جالطة سراي لسنوات عديدة، والمساهمة معه في الفوز بالبطولات، ومستعد لفعل كل ما بوسعي من أجل ذلك".

واختتم مصطفى محمد: "سعيد لوجودي هنا في هذا الفريق، وسأقاتل للأبد مع عظيم تركيا".

عقد مصطفى محمد

ويأتي عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي، بعد العديد من المفاوضات بين وكيل اللاعب وإدارة النادي، والتي انتهت بإستمرار مصطفى مع الفريق لمدة 4 مواسم.

وكشف النادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن مصطفى محمد سيظل ضمن صفوف ناديه حتى عام 2025.

وانتقل مصطفى محمد لجالاتا سراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة من الزمالك، ويمتلك النادي التركي بندًا بأحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

خالد الغندور

ونشر خالد الغندور صورة لمصطفى محمد على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها : " ربنا يوفقك يا درش انت الامل"، في إشارة منه بأنه سيكون له دور كبير مع منتخب مصر الفترة القادمة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأستطاع مصطفى محمد أن يسجل هدفاً هاماً لفريقه جالاتا سراي في الدقائق الاخيرة أمام باشاك شهير ليحقق تعادل غالي لهم في بطولة الدوري التركي.