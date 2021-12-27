/668745/كيليان-مبابي-يتوج-بجائزة-أفضل-لاعب-من-قبل-جلوب-سوكر-2021

نجح الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، من حصد جائزة أفضل لاعب في عام 2021 من قبل جلوب سوكر، والتي احتضنتها الإراضي العربية بالإماراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء فوز مبابي بافضل لاعب في عام 2021، وسط كبار وعمالقة الكرة العالمية، وهم محمد صلاح مهاجم ليفربول، وروبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ، ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحقق الجائزة لعام 2020، مع فريقه الإيطالي يوفينتوس، قبل الإنتقال لمانشستر يونايتد الإنجليزي في الإنتقالات الصيفية الماضية.

يتواجد عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية بالإمارات حاليا لحضور حفل جلوب سوكر لاختيار الأفضل في عام 2021.

ويشارك النادي الأهلي في هذا الحفل لجائزة أفضل نادي في العالم، وايضا محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في العالم.

ويذاع حفل جلوب سوكر عبر شاشة أون تايم سبورتس 1

بداية المؤتمر

بدأ المؤتمر بتواجد روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وتحدث كل لاعب عن مسيرته الرياضية حتى الأن، والفارق بين كل لاعب الخاص بالأعمار السنية.

ويتواجد النادي الأهلي في قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل نادي في عام 2021.

ويتنافس الأهلي مع العديد من الفرق العربية والأوربية والذي لديهم تاريخ كبير للغاية، ويأمل أن يفوز بها للعام الثاني على التوالي.

قائمة أفضل الأندية بالعالم

وفيما يلي قائمة الأندية المرشحة لنيل جائزة أفضل نادي في عام 2021:

الأهلي المصري

الهلال السعودي

تشيلسي الإنجليزي

مانشستر سيتي الإنجليزي

أتلتيكو مدريد الإسباني

فلامنجو البرازيلي

يذكر أن النادي الأهلي قد فاز بالجائزة العام الماضي وتواجد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لاستلام الجائزة.