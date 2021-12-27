/668746/ممثل-التعليم-العالي-بخطة-النواب-تم-صرف-200-مليون-علي-البعثات-العلمية-بالخارج

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، حساب ختامي موازنة وزارة التعليم العالي للعام المالي 2020/2021.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشات خطة النواب

وقال ممثل وزارة التعليم العالي، إن إجمالي الاستخدامات لديوان عام وزارة التعليم العالي في الحساب الختامي للعام المالي 2020/2021، 9 مليار و107 مليون جنيه، والارتباط بعد التعديل 9 مليار و953 مليون، وإجمالي المنصرف حوالي 92%، واعتماد استخدامات الخزانة العامة اكثر 7 مليار، والمنصرف أكثر من 6 مليار.

وأضاف أن قيمة القروض 200 مليون جنيه، تم صرف حوالي 46 مليون، والمنح 236 مليون ومنحة يابانية، تم صرف حوالي 14 مليون.

وتساءل الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، عن الباب السادس، وقال إن المدرج ربط معدل 120 مليون جنيه شراء أصول غير مالية، منفذ منه 32 مليون جنيه فقط، ورد ممثل الوزارة، قائلا: الباب السادس كان الاعتماد 5 مليار و840 مليون، وأصبح الاعتماد بعد التعديل 5 مليار و862 مليون، وتم صرف منها أكثر من 4 مليار.

فيما تساءل النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، عن مبلغ 200 مليون جنيه الخاصة بالقرض، وما تم صرفه منه.

ورد ممثل الوزارة، بأن القرض بمبلغ 200 مليون، للصرف علي البعثات العلمية بالخارج، وتم صرف 46 مليون جنيه فقط بسبب ظروف كورونا وقيود السفر.

كما تساءل سالم، عن جملة الاستثمارات بمبلغ 8 مليار جنيه، ورد ممثل وزارة التعليم العالي، بأنها خاصة بمشروعات الديوان العام مثل الجامعة الفرنسية والبعثات، والجامعات التكنولوجية، وغيرها.

كما سأل رئيس لجنة الحسابات الختامية، عن الديون المتنازع عليها وقيمتها 441 مليون جنيه، وطلب بيان عن كافة الديون المتنازع عليها والمتاخرات، ونوع المبلغ وتاريخ استحقاقه والإجراءات المتخذة لتحصيله، وانتهت اللجنة إلى التوصية بذلك.

وأشار النائب مصطفي سالم، إلي أنه مازالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتم إعداد موازنتين لكل منها.