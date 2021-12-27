عيد ميلاد سمير صبري.. سرق القبُلات في المناطق المظلمة وتزوج سرًا

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يحل اليوم الإثنين الموافق ٢٧ ديسمبر، عيد ميلاد الفنان سمير صبري، الذي يتمتع بصفات عديدة ميزته عن غيره من زملائه بالوسط الفني والإعلامي، فهو مذيع وفنان ومغني ومنتج، تلك الصفات قلما تتواجد في شخص واحد إلا أن موهبته مكنته من اقتحام كل هذه المجالات، بعد أن أصبح محاورًا على قدر عال، وممثلًا على نفس الدرجة من التميز.

دوت الخليج يرصد أسرار هامة في حياة الفنان سمير صبري.

وبمناسبة عيد ميلاده ال 85، نرصد في هذا التقرير أسرار مهمة في حياة سمير صبري.

مغامرات سمير صبري العاطفية

روى سمير صبري في كتابه «حكايات العمر كله» عن مغامراته العاطفية فقال: "الحب في حياتي بدأ في الإسكندرية، وأنا في سن صغير جدًا، فالمجتمع السكندري في تلك الفترة، كان مليئًا بالجاليات الأجنبية وكل يوم سبت كانت هناك حفلة في النادي الأرميني، أو النادي اليوناني أو الإيطالي".

قبلات سمير صبري المختلسة

وتابع: "كنت رياضيًا، وشكلي كويس، وأغني ف الحفلات الخاصة، فكانت لي صديقات كثيرات في سن مبكر وعرفت منذ صغري معنى الـ Girl friend، كان لدي جدول مواعيد بين الصديقات المختلفات، وطبعًا لقاءاتنا كانت عبارة عن جولات على الكورنيش في الأماكن المظلمة، ونجلس على كراسي الكورنيش ونهيم حبًا، أو نسير حول منزلنا أمام الساعة الورد في باب شرق، وبعدها شارع المقابر المظلم، وحولها الكثير من الشوارع الخاوية التي تتيح لي فرصة اختلاس قبلة أو حضن، أو نذهب للسينما من السادسة إلى التاسعة مساءً ونجلس في الصف الأخير، ونتناجی ونهيم عشقًا، عرفت في تلك الفترة معنى الحب الأول، وأتذكر اليوم كلمات إحسان عبد القدوس أن "الحب الأول وهم كبير.. لو لم نجده لاخترعناه".

قصة حب سمير صبري لأجنبية

واستكمل رواياته العاطفية: "في الإجازة، سافر أستاذي الإنجليزي، وقبل سفره أعطاني خطابًا لأوصله لصديقته الإنجليزية، التي كانت تدرس في مدرسة البنات، ذهبت للمدرسة، وأعطيتها الخطاب، وبعد قراءته وجدتها تبكي لأن أستاذي كتب لها أنه لن يعود إلى مصر مرة أخرى، بدأت أواسيها، وأقابلها، ومع الوقت بدأت قصة حب بيننا، وعندما تخرجت وذهبت للقاهرة، اشترى لي أبويا شقة في الزمالك، وجاءت صديقتي إلى مصر، وأجرت لها شقة في الزمالك، وشغلتها في مدرسة بورسعيد في الزمالك، وعشت قصة حب ووفاء نادر جدًا معها، وطلبت صديقتي الزواج، ففكرت في المسألة، كيف أصارح أبويا وأمي بأنني أرغب في الزواج من خواجاية، وهم يحلمون بحفل زفاف كبير، وأبويا يأمل أن أعمل سفيرًا بوزارة الخارجية، خاصة أنني أتقن عدة لغات. وبناء على إلحاح شديد منها، غامرت وتزوجتها في السر، وأبقيت على شقتها، في الوقت الذي انتقلت هي فيه للعيش معي في شقتي في الزمالك في العمارة، التي كان يسكنها يوسف شاهين، ونجوى فؤاد".

سمير صبري يتزوج سرًا

تزوج سمير مرة واحدة من سيدة إنجليزية تُدعى مورين ، دون علم أهله، وتعرف عليها من خلال عمله لفترة قصيرة كمعلم في مدرسة إنجليزية للبنات، وتزوجها وعمره 16 عامًا وكان طالبًا بكلية الآداب حينها.

أولاد سمير صبري

أنجب سمير من مورين ابنه جلال ، ويعمل طبيبًا في لندن حاليًا.

ارتباط سمير صبري بسماح أنور

وترددت الشائعات عن ارتباط سمير بالفنانة سماح أنور، لكنه نفى الأمر في حواره مع الإعلامي مفيد فوزي، وقال إنه أحب سماح أنور، لكنه لم يتزوجها، بسبب فارق السن الكبير بينهما والبالغ 22 عامًا، رغم أنه اشترى الدبل.

السيرة الذاتية لسمير صبري

ولد الفنان الكبير سمير صبري في مدينة الإسكندرية، مصر عام 1936 في عائلة تحب الفن وتقدره فوالدته كانت تعزف البيانو وخالته تعزف العود وخالاته وجدته كن يصحبنه إلى المسارح والسينما ويشجعنه على تقليد المشاهير.

إنفصل والداه وهو يبلغ 9 سنوات فانتقل مع والده للعيش في القاهرة وسكن في بناء يقطنه الفنان عبد الحليم حافظ وكان أول معرفته بالفنانين وأول من رأى فيه موهبة مميزة.

تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة وعمل في بداية حياته كمقدم في الإذاعة الإنجليزية نتيجة إجادته لعدة لغات على رأسها اللغة الإنجليزية.

أول ظهور له في السينما كان في مشهد عابر من فيلم "حكاية حب" للفنان عبد الحليم حافظ من إخراج حلمي حليم عام 1959.