رئيس هيئة قناة السويس: نعكف على تطوير القطاع الجنوبى لزيادة نسبة الأمان

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس "إننا نعكف حاليًا على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبى بالمجرى الملاحى، والذى يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو مترات، لزيادة نسبة الأمان الملاحى بنسبة 28%".





جاء ذلك خلال لقاء الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، مع وفد من كلية القادة والأركان برئاسة مدير الكلية، للوقوف على مستجدات المشروعات التنموية بقناة السويس بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن سيتم أيضا من خلال هذا المشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 متراً جهة الشرق وعمق 72 قدما.

وأشاد بدور كلية القادة والأركان الفعّال فى صقل مهارات وخبرات الدارسين من الضباط وتأهيلهم بالأطر الأساسية اللازمة لإعدادهم للقيادة، مستعرضا أبرز المحطات التاريخية التى مرت بها قناة السويس، ومشروعات التطوير التى شهدتها القناة مرورا بمشروع قناة السويس الجديدة، والتى ساهمت بقوة فى رفع التصنيف العالمى للقناة، وزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، علاوة على دورها فى تيسير عملية الملاحة من خلال تقليل ساعات الانتظار والعبور، وكذلك استقبال كافة الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة.

وأوضح أن قناة السويس حققت مجموعة من الأرقام القياسية خلال نوفمبر الماضى مقارنة بالشهر ذاته العام الماضى، حيث حققت القناة نموا فى الإيردات بواقع 16.9%، وكذلك زيادة أعداد السفن بنسبة 15.6% وزيادة الحمولات الصافية بنسبة 13.3%، ليكون شهر نوفمبر هو الأكثر حمولة فى تاريخ القناة، وكذلك بالنسبة لحجم الإيرادات.

وأشار إلى جهود الهيئة فى تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة (EVER GIVEN)، وهو ما حظى بإشادات دولية عديدة، حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك لأول مرة فى أعمال الإنقاذ البحرى، ونجحت فى تعويم السفينة بشكل آمن دون أن يسفر ذلك عن أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.

ومن جهته، أعرب مدير كلية القادة والأركان عن شكره للفريق أسامة ربيع على حسن الضيافة ومعاونة هيئة القناة لدارسى الكلية، وحرصها على استعراض أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر والعالم، مشيداً بالدور الحيوى الذى تلعبه هيئة قناة السويس فى الارتقاء بمنظومة الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، والتى تحافظ للقناة على مكانتها الرائدة فى المجتمع الملاحى.

وفى ختام اللقاء، قدم أسامة ربيع درع الهيئة إلى مدير كلية القادة والأركان، وفى المقابل، قدم مدير كلية القادة والأركان درع الكلية إلى أسامة ربيع رئيس الهيئة، ثم قام الوفد بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة، تلاها زيارة موقع الأنفاق بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

وضم الوفد 100 دارس من مصر وعدد من الدول الصديقة والشقيقة، شملت السعودية واليمن الأردن والعراق والبحرين والسودان ولبنان وفلسطين والهند وباكستان وكينيا وتنزانيا.