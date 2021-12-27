إزالة تعديات على حرم السكة الحديد بمنشاة القناطر فى الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نفذت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر، وبالتعاون مع مرفق السكة الحديد، عمليات إزالة للتعديات على مساحة 6899م بحرم السكة الحديد بقرى وردان وبنى سلامة بمتابعة من محمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وجارى المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار التعديات.





وشملت التعديات المزالة غرفا خشبية وبالطوب وأكشاك ومحال ومنشآت مقامة بالمخالفة بحرم السكه الحديد. جاء ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواجهة أى تعديات على الأراضى أملاك الدولة وحرم السكة الحديد. جاء ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواجهة أى تعديات على الأراضى أملاك الدولة وحرم السكة الحديد.

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