الرئيس يستجيب لطلب سيدة: هندخل القرية حياة كريمة على طول عشان خاطركم

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تنفيذ وتطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وخلال جولته طلبت إحدى السيدات إدخال القرية ضمن مبادرة حياة كريمة، قائلة: "مبسوطين النهاردة بيك"، ورد الرئيس: "هندخل القرية دى حياة كريمة على طول دلوقتى عشان خاطركم". وأطلقت السيدات الزغاريد احتفالا باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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