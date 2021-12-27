أطفال غرب سهيل ينشدون قصيدة فى استقبال السيسى.. والرئيس: فرحان بيكم

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الرئيس السيسى، خلال الزيارة، مجموعة من الأطفال الذين أدوا أمامه إحدى القصائد، وطلب الرئيس منهم التقاط صورة تذكارية.
كما طلب الرئيس من أحد الأطفال أن يشرح له معنى القصيدة، ويسأله عن اسمه قائلا: "صوتك جميل"، ليرد الطفل: "بنرحب بيكم عشان فرحنين بيك"، ليعقب الرئيس: "وأنا فرحان بيك".
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