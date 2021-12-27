عاجل.. السيسى يزور قرية غرب سهيل ويتناول وجبة الغداء مع الأهالى

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تنفيذ وتطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.





يأتى ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحافظة أسوان، ومر على قرية غرب سهيل لتفقد السوق السياحى وتشجيع شبابها على المضى قدما فى الترويج للسياحة.

كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، مشيرا إلى أن الدولة بجميع أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل، كما أشار إلى أنه جارى العمل حاليا فى 52 مركزا فى 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إضافة إلى مركز أسوان الذى تم إدراجه مؤخرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس بعد زيارته لقرية غرب أسوان.

تضمنت جولة الرئيس بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السوق السياحى، واستقبل أهل غرب سهيل الرئيس بالاحتفالات التى شملت أغانى تراثية ونوبية وعرض قام به أطفال غرب سهيل ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة.

وتفقد الرئيس السوق التجارية بقرية غرب سهيل، والتقى بمجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.

كما حرص الرئيس على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالى قرية غرب سهيل للاطمئنان على أحوال القرية، كما تناول وجبة الغداء معهم، والتى تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتى حرص أهل القرية على تقديمها للرئيس، وأثنى الرئيس السيسى على حفاوة استقبال أهل القرية.

وفى نهاية الزيارة، وجه الرئيس الدعوة للطفلة جنى، التى استقبلته فى مرسى جزيرة كيكى مع الطفل "ساجد"، والتى جلست بجوار الرئيس، لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذى يعقد يناير المقبل فى مدينة شرم الشيخ.