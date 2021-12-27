أثنى على كرم أهل النوبة.. الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارة لقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجولة اليوم بقرية غرب سهيل بمحافظة اسوان، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسوان، حيث قام بالمرور علي قرية غرب سهيل لتفقد السوق السياحي وتشجيع شبابها علي المضي قدما في الترويج للسياحة، وأثني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، مشيرا إلي أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة علي دخول الخدمات الاساسية لمركز أسوان بالكامل.

كما أشار الرئيس أنه جاري العمل حاليا في 52 مركز في 20 محافظة، ضمن مباردة "حياة كريمة، بالإضافة إلي مركز أسوان الذي تم ادراجه مؤخرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس بعد زيارته لقرية غرب أسوان.

وتضمنت جولة الرئيس بعد وصوله إلي مرسى غرب سهيل للمرور علي السوق السياحي، وأستقبل أهل غرب سهيل السيد الرئيس باللاحتفالات التي شملت اغاني تراثية نوبية، وعرض قام به اطفال غرب سهيل ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة.

وتفقد الرئيس السوق التجاري بقرية غرب سهيل، حيث قابل مجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية، وحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من اهالي قرية غرب سهيل للاطمئنان علي احوال القرية، كما تناول وجبة الغداء معهم، والتي تضمنت أكلات نوبية اساسية مثل "العسل والفطير"، والتي حرص أهل القرية علي تقديمها، كما اثني علي حفاوة استقبال أهل القرية.

وفي نهاية الزيارة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة للطفلة "جنة" التي استقبلته في مرسي جزيرة "كيكي" مع الطفل "ساجد"، والتي جلست بجواره لحضور النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، والذي يعقد في يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ.