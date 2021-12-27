/668759/كأنك-في-أوروبا-ساحة-الحمام-ببورسعيد-تتجمل-لإستقبال-الزوار-فيديو

أجرى دوت الخليج بثا مباشرا ، من ساحة الحمام بحديقة ميدان الشهداء في محافظة بورسعيد، والتي تعتبر ساحة الحمام بميدان الشهداء مزار سياحي جدسد يستقطب اهالي المحافظة وزوارها من المحافظات المجاورة لاسسماةايام العطلات والاجازات الرسمية لذا قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعيين مشرف يعمل علي اطعام الحمام والاهتمام به للحفاظ عليه.

ويطير الحمام بشكل رائع فور وصول السيارات التى تجمع الصغار والكبار، في حديقة المسلة الواقعة بنطاق حي الشرق ببورسعيد.

كأنك في اوروبا.... ساحة الحمام ببورسعيد تتجمل لإستقبال الزوار

يأتون الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات وأصبح المكان مزاراً سياحياً، و كان الحمام موجوداً منذ سنوات، حتي جاء إبراهيم الجباس – أحد أهالي حي العرب وبعد انتهاؤه من صلاة فجر كل يوم بالمسجد العباسي، يرمي الأكل للحمام ويقوم بتجميعه .

زادت الأعداد بميدان الشهداء، وباتت ظاهرة الحمام تجمع المئات بل الآلاف شهرياً من أهالي بورسعيد وزوار من المحافظات الأخري.

ومن حينها قرر اللواء عادل الغضبان – محافظ بورسعيد، أن يتم تخصيص طعام وأمن للحمام يومياً للحفاظ عليه من بطش بعض الشباب، وليكون مكان سياحي .

يتم إلقاء الأكل للحمام بعد الفجر مباشرةً، وخلال ذلك التوقيت يتجمع كميات كبيرة من الحمام داخل الميدان ويحرص بعض الأهالي علي التواجد.

يطير الحمام بعد وجبته الصباحية ويتجمع علي فترات متفرقة من اليوم حتي يصل إلى ذروة عدده في الرابعة عصراً ويتم رمي له الوجبة الثانية .

رحلة الحمام المسائية تبدأ من الخامسة والنصف حيث يغادر من الميدان إلى المساكن الخشبية القديمة في أحياء الشرق والعرب لتعود مرة أخري في الصباح الباكر .

جدير بالذكر "الحمام" .. طائر أنيق الشكل له أنواع كثيرة وميزات جعلته مختلف، فهو حاد البصر وقوي السمع وسريع الطيران، وللحمام صوت جميل "هديل" تهتز له القلوب وجعل بينه وبين الناس أُلفة وحب.

وحديقة ميدان الشهداء او المسلة كما تشتهر ببورسعيد هي اهم واكبر الحدائق التاريخية بالمحافظة، لقيمتها التاريخية حيث افتتحها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في ٢٣ ديسمبر ١٩٥٨م، كنصب تذكاري لشهداء بورسعيد في عام ١٩٥٦م ، ويتم وضع اكليل من الزهور في ٢٣ ديسمبر من كل عام وفاءا لهم ولدمائهم الطاهرة التي اريقت فداءا للوطن.