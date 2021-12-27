/668760/مصرع-عامل-معمار-سقط-من-الطابق-الثامن-ببورسعيد

لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه ، مساء اليوم الإثنين، سقط من الطابق الثامن خلال ممارسة مهام عمله كعامل بالمعمار بأحد العمارات السكنية بمحافظة بورسعيد ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتلقى الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اخطارا من مستشفى المبرة تفيد بوصول السيد احمد احمد ٢٢ سنة عامل معمار جثة هامدة عقب سقوطه من الدور الثامن بعمارة سكنية في شارع أسوان والصباح خلف مركز طب الكويت .

مصرع عامل معمار سقط من الطابق الثامن ببورسعيد

وتم وضع الجثة في مشرحة مستشفى المبرة تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من اصدار تصريح بالدفن، وأمر اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

جدير بالذكر أنه تعد هذه الواقعة هي الثالثة التي تحدث اليوم الاثنين، حيث لقي طفل مصرعه واصيب ٣ اشخاص اخرين نتيجة نشوب حريق كبير في وحدة سكنية بمساكن الحرية في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

كما أصيب ١٢ شخص آخرين في حادثة ثالثة إثر تصادم سيارتين بطريق بحر البقر جنوب بورسعيد.

تلقى الدكتور مصطفى شعبان ، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، إشارة من مستشفى السلام تفيد بوصول ١٢ مصاب نتيجة حادث تصادم.

و أمر مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، فرق الاطقم الطبية بالمستشفى يتقديم الاسعافات الأولية واتخاذ اللازم مع المصابين وهم، م.ع.ا ٣٥ سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم ، ا.ي.ال٢٥ سنة مصاب بكدمات وسحجات ، ع.ف. ح ٢١ سنة مصاب بكدمات وسحجات ، وع.س. ع ٣٥ سنه كدمات وسحجات سائق ميكروباص الشركة.

كما أصيب ا. ا. ع بإشتباه خلع بالكتف، ال. غ. ش ٥٦سنة بكدمات وسحجات ،ه. ا. ع ٤٢سنة اشتباه كسر بالساق ، ج.م.ح٤٠ سن بكدمات بالساق اليمنى ، م.ح.ع ٢٦سنة كدمات وسحجات ، ا.ش.ال مصاب بكدمات وسحجات ، و م.ا.م ٢٠سنة بكدمات وسحجات ، و ع.ال.ا ٢١سنة بكدمات وسحجات .