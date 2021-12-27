/668762/الرئيس-السيسي-وسط-الأهالى-فى-محافظة-أسوان

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بجولة اليوم بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدي محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) لتنمية الريف المصرى.

دوت الخليج

الرئيس الرئيس السيسي وسط الأهالى فى محافظة أسوان

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتـاح السيسي لمحافظة أسوان، حيث قام سيادته بالمرور على قرية غرب سهيل لتفقد السوق السياحي وتشجيع شبابها على المضي قدما في الترويج للسياحة.

كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، وأشار سيادته أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل.

الرئيس السيسي: جارى العمل حاليا في ٥٢ مركز في ۲۰ محافظة

كما أشار الرئيس إنه جاري العمل حاليا في ٥٢ مركز في ۲۰ محافظة ضمن المبادرة الرئاسية(حياة كريمة)، بالإضافة إلى مركز أسـوان الـذي تـم ادراجه مؤخرا تنفيذاً لتوجيهات سيادته بعد زيارته لقرية غرب أسوان.

تضمنت جولة الرئيس بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السوق السياحي، وأستقبل أهل غرب سهيل السيد الرئيس بالاحتفالات التي شملت أغـاني تراثية نوبية وعرض قام به أطفـال غرب سهيل ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة، وتفقد السيد الرئيس السوق التجاري بقرية غرب سهيل حيث قابل سيادته مجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.

كما حرص الرئيس علي عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالي قرية غرب سهيل للاطمئنان على أحوال القرية، كما تناول سيادته وجبة الغداء معهم، والتي تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتي حرص أهل القرية على تقديمها لسيادته، كما أثنى سيادته على حفاوة استقبال أهل القرية.

وفي نهاية الزيارة وجه السيد الرئيس الدعوة للطفلة (جنى) التي استقبلت سيادته في مرسي جزيرة كيكي مع الطفـل (ساجد) والتي جلست بجوار سيادته لحضور النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم،والذي يعقد يناير المقبل في مدينة شرم الشيخ.