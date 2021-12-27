/668763/حفل-جلوب-سوكر-رونالدينهو-يتوج-بأفضل-مسيرة-رياضية

حصل النجم البرازيلي رونالدينيو على جائزة أفضل مسيرة رياضية في عام 2021 لحفل جائزة جلوب سوكر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم رونالدينهو مسيرة كروية كبيرة خلال تاريخه، وحصل على بطولات كبيرة مع برشلونة والمنتخب البرازيلي أهمها كأس العالم عام 202.

وبدأت فعاليات مؤتمر وحفل جلوب سوكر لاختيار الأفضل في عام 2021.

يتواجد عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية بالإمارات حاليا لحضور حفل جلوب سوكر لاختيار الأفضل في عام 2021.

ويشارك النادي الأهلي في هذا الحفل لجائزة أفضل نادي في العالم، وايضا محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في العالم، ويذاع حفل جلوب سوكر عبر شاشة أون تايم سبورتس 1.

بداية المؤتمر

بدأ المؤتمر بتواجد روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وتحدث كل لاعب عن مسيرته الرياضية حتى الأن، والفارق بين كل لاعب الخاص بالأعمار السنية.

أفضل أكاديمية كرة قدم في أفريقيا

فازت أكاديمية ZED بجائزة الأفضل في عام 2021 نظراً لما قدموه خلال العامين.

وبذلك يحصد نادي ZED على جائزة أفضل أكاديمية ناشئين في أفريقيا.

جائزة أفضل لاعب فيديو جيم

فاز مساعد الدوسري بجائزة أفضل لاعب فيديو جيم لعام 2021 لجائزة جلوب سوكر.

جائزة أفضل دوري في العام

فاز الدوري الإيطالي بجائزة أفضل نادي لعام 2021 في حفل جلوب سوكر.

جائزة أفضل نادي في العام “سيدات”

فاز نادي برشلونة الإسباني بجائزة أفضل نادي في العالم لعام 2021 في حفل جلوب سوكر.

جائزة أفضل لاعبة في العالم

أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني تحقق جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2021 لحفل جلوب سوكر.

جائزة أفضل مدافع في العالم

فاز ليوناردو بونوتشي، مدافع منتخب إيطاليا بجائزة أفضل مدافع في العالم لعام 2021 لحفل جائزة جلوب سوكر.

أفضل مدير رياضي في العام

فاز تشيكي بيجيريشتاين يحصد جائزة أفضل مدير رياضي لعام 2021 لجائزة جلوب سوكر، والذي ينتمى لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

أفضل وكيل لاعبين في العام

فاز فيدريكو باستاريلو بجائزة أفضل وكيل لاعبين لعام 2021 لجائزة جلوب سوكر 2021.

أفضل نادي في العالم “رجال”

نادي تشيلسي الإنجليزي يفوز بجائزة افضل نادي في العام 2021 في حفل جلوب سوكر.

أفضل منتخب في العام

فاز منتخب إيطاليا بجائزة أفضل منتخب في العالم 2021 في حفل جلوب سوكر 2021.

أفضل هداف في التاريخ

فاز كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بجائزة أفضل هداف في التاريخ.

أفضل مدرب في العام

الإيطالي روبرتو مانشيتي مدرب منتخب إيطاليا يفوز بجائزة مدرب عالم 2021 لجائزة جلوب سوكر.

أفضل مسيرة رياضية

البرازيلي رونالدينيو يفوز بجائزة أفضل مسيرة لاعب في عام 2021 لحفل جائزة جلوب سوكر.

جائزة مارادونا لأفضل هداف في العام 2021

فاز روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل هداف في عام 2021.

جائزة أفضل لاعب في العام

فاز كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في العام لجائزة جلوب سوكر 2021.

جائزة أفضل لاعب في العالم باختيار الجماهير

فاز روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم باخيتار الجماهير عبر منصة “tik tok”