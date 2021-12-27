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دوت الخليج يرصد بالصور زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قرية غرب سهيل بأسوان

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بجولة اليوم، بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدي محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) لتنمية الريف المصرى.

ويرصد دوت الخليج فى السطور التالية، الجولة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدي محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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