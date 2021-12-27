/668764/تحيا-مصر-يرصد-بالصور-زيارة-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-إلى-قرية-غرب-سهيل-بأسوان

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بجولة اليوم، بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدي محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) لتنمية الريف المصرى.

ويرصد دوت الخليج فى السطور التالية، الجولة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدي محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يرصد بالصور زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قرية غرب سهيل بأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.