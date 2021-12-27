خالد عبد العزيز يحسم موقف ترشحه في انتخابات الزمالك بشكل رسمي.. تفاصيل

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أكد خالد عبد العزيز، وزير الرياضة الأسبق أن الأمور غير جيدة حاليا للترشح على انتخابات نادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تيلفزيونية عبر "حضرة المواطن" "قراري كما هو عدم الترشح لانتخابات الزمالك، ,ارى أنه سيكون هناك طعن على الانتخابات المقبلة، وهناك بعض القرارات التي تم إتخاذها سيكون لها تأثير على النادي خلال الفترة المقبلة".

وواصل "أتمنى التوفيق للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار من هم أفضل لمجلس إدارة النادي، ولكن بشكل شخصى أتمنى أن يكون تفكيري خاطئ بأن الانتخابات سيكون عليها بعض القرارات التي من الممكن أن تؤدي إلى بطلانها".

وزاد "كنت أريد ان أخدم نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكن الأمور غير جيدة والبرنامج الانتخابي لي والذي أفكر فيه لن أستطيع أن أقوم بتنفيذة لأنه سيكون هناك بعض العوائق".

واختتم "أتمنى التوفيق للجميع في الفترة المقبلة، وإذا كان هناك وقت جيد يسمح لي بالتواجد في الانتخابات سوف أتواجد، وإذا لم يحدث فأنا تحت أمر نادي الزمالك وأتمنى له التوفيق دائما".

خالد عبد العزيز يشيد بأداء رابطة الأندية المحترفة بقيادة أحمد دياب

كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، عن متعة ونذاهة تنظيم بطولة الدوري المصري الممتاز، لعام 2021 / 2022، بقيادة النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الاندية المحترفة.

وكتب خالد عبد العزيز على صفحته الرسمية بمواقع "فيسبوك"، : "الدورى المصرى لكرة القدم -حتى الآن- متميز من جوانب متعددة ويستحق منا القائمون على تنظيمه أن نشيد بهم ونثنى على مجهوداتهم ونتمنى لهم مزيداً من التوفيق والإجادة".

وجاءت العديد من الإشادات على تنظيم بطولة الدوري الممتاز، بقيادة النائب احمد دياب، ويعاونة لاعب المنتخب والنادي الأهلي الأسبق بنائب الرئيس عماد متعب.

وشهدة بطولة الدوري الممتاز، حتى الأن على ثلاث جولات مكتملة من البطولة، وانطلاقة الجولة الرابعة اليوم بالدوري، بمباراة فاركو ومصر المقاصة.

الجولة الثالثة

وشهدت الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، على العديد من الأحداث خارج نطاق نتائج المباريات، وبالأخص من إعتراضات ومواقف غير لائقة في عالم كرة القدم.

وجاءت رابطة الدوري المصري للمحترفين بالعديد من القرارات الصارمة والجزاءات على أصحات تلك المخالفات من قبل الأندية أو لاعبي الفرق، والتي تأتي على رأسها مباراة الأهلي والزمالك.