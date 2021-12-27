جاء إختفاء السيدة أمل انور محمد عبدالعزيز من قرية دلهانس التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف ، في ظروف مفاجئة وغامضة لأهلها وللجيران ، حيث تغيبت أمس الأحد بدء من الساعة 10 صباحا.

وفي تواصل من موقع دوت الخليج لعم السيدة أمل المتغيبة "خالد صلاح عبدالعزيز " حيث قال : انا ساكن في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة وفوجئت بخبر إختفاء أمل في ظروف غامضة موضح ان امل متزوجه ولديها طفل عمره ثلاث سنوات وان زوجها يعمل بمحافظة الاسكندرية وقد عاد لمركز الفشن بالامس بعد علمه عن إختفاء زوجته .

إختفاء أمل أنور في ظروف غامضة ببني سويف

هذا وقد تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الفشن جنوب المحافظة لمعرفة أسباب الإختفاء و ملابسات الامر ، هذا وتكثف مباحث المركز تحرياتها واجراءاتها القانونية لكشف لغز غموض الإختفاء.