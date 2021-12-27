«فول» بـ300 ألف ليرة..مواطن لبناني يتفاجأ بخزان سيارته مملوء بالماء

/668770/فول-بـ300-ألف-ليرةمواطن-لبناني يتفاجأ-بخزان-سيارته-مملوء-بالماء

شغلت الحادثة التي حصلت مع مواطن لبناني أهتمام الكثير، حيث فوجئ بعد تعبئة سيارته بالبنزين في إحدى محطات الوقود وبعد أن دفع مقابل ذلك مبلغ 300 ألف ليرة، بتوقف سيارته فور انطلاقه في طريقه وقطعه لمسافة قصيره، ليكتشف أن خزان الوقود مملوء بالماء.

دوت الخليج

مواطن لبناني يكتشف أن خزان سيارته مملوء بالماء

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنا، مقطع فيديو لموطن يقول إنه بعد تعبئة سيارته بالبنزين مقابل 300 ألف ليرة وفي طريقه توقفت سيارته، مشيرًا أنه بعد الكشف على السيارة، اتضح أن خزان الوقود الخاص بالسيارة يتضمن الماء وليس وقودا.

خلط البنزين بالماء

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات للمواطنين بعدم استخدام نوعية البنزين الموجود في السوق، مشيرين إلى أن العديد من محطات الوقود تلجأ إلى خلط البنزين بالماء خاصة بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان.

تعطل السيارات في لبنان

من جانبه، قالت مصادر في قطاع النفط لصحف لبنانية، أن هناك بعض المحطات تقوم بخلط البنزين العادي «95 أوكتان» بمواد أخرى ومن ضمنها الماء، وتقوم تلك المحطات ببيعه على أساس أنه «98 أوكتان» حيث يعتبر هذا النوع هو الأغلى.

كما أكدت تلك المصادر أنه في حالة خلط البنزين العادي مع مواد أخرى كالماء، تتعرض نسبة الأوكتان به للخلل، الأمر الذي يؤدي إلى تعطل السيارات، كما أن هذه الظاهرة متكررة في محطات ضمن الجنوب والبقاع، مطالبة وزارة الاقتصاد البناني بتكثيف عملها الرقابي على المحطات.