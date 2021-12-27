خالد عبد العزيز يضع روشتة فوز منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا.. وينصح كارلوس كيروش

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أكد خالد عبد العزيز، وزير الرياضة الأسبق، أنه متفائل بمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، والأهم هو المشاركة الجيدة وهناك كوادر جيدة لابد من الإستفادة من خبراتها".

وواصل "لدينا من الخبرات من الكوادر الفنية المصرية لابد من تواجدهم على الساحة الرياضية، ولا يجب أن يتم تهمشيهم خلال الفترة المقبلة".

وزاد "كل التوفيق لكارلوس كيروش المدير النفي لمنتخب مصر، ولكن لابد من الإستفادة من الخبرات، ولا يستطيع أي لاعب التواجد مع منتخب مصر لأنها خبرات قوية وجيدة".

واختتم "أطلب من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من أجل متابعة الدوري المصري لاختيار الأفضل، وأنصح اللاعبين بالظهور بشكل متميز، ونحن نذهب للبطولة من أجل المنافسة عليها، ولدينا تصفيات المونديال أيضا".

خالد عبد العزيز يحسم موقف ترشحه في انتخابات الزمالك بشكل رسمي.. تفاصيل

أكد خالد عبد العزيز، وزير الرياضة الأسبق أن الأمور غير جيدة حاليا للترشح على انتخابات نادي الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تيلفزيونية عبر "حضرة المواطن" "قراري كما هو عدم الترشح لانتخابات الزمالك، ,ارى أنه سيكون هناك طعن على الانتخابات المقبلة، وهناك بعض القرارات التي تم إتخاذها سيكون لها تأثير على النادي خلال الفترة المقبلة".

انتخابات الزمالك

وواصل "أتمنى التوفيق للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار من هم أفضل لمجلس إدارة النادي، ولكن بشكل شخصى أتمنى أن يكون تفكيري خاطئ بأن الانتخابات سيكون عليها بعض القرارات التي من الممكن أن تؤدي إلى بطلانها".

وزاد "كنت أريد ان أخدم نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكن الأمور غير جيدة والبرنامج الانتخابي لي والذي أفكر فيه لن أستطيع أن أقوم بتنفيذة لأنه سيكون هناك بعض العوائق".

واختتم "أتمنى التوفيق للجميع في الفترة المقبلة، وإذا كان هناك وقت جيد يسمح لي بالتواجد في الانتخابات سوف أتواجد، وإذا لم يحدث فأنا تحت أمر نادي الزمالك وأتمنى له التوفيق دائما".