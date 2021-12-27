/668772/خاص-إلهام-شاهين-تكشف-عن-الموعد-الجديد-لندوتها-بقصر-السينما-بعد-تأجيلها

تعرضت الفنانة القديرة إلهام شاهين، صباح اليوم الإثنين، لوعكة صحية مفاجأة، حيث أُصيبت بالتهاب حاد في الأحبال الصوتية، مما استدعى إلغاء الندوة الخاصة بها في قصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، والتي كانت من المقرر أن تقام اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة، وذلك فى إطار ندوات الصالون الثقافي «إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع».

دوت الخليج يكشف الموعد الجديد لندوة الفنانة إلهام شاهين بقصر السينما بعد تأجيله بسبب ظروفها الصحية.

موعد ندوة إلهام شاهين بقصر السينما

وكشفت إلهام شاهين في تصريح خاص لموقع دوت الخليج عن موعد الندوة الجديد قائلة: "هنحدد ميعاد علطول كمان يومين تلاتة وهشوف الظروف إن شاء الله".

إلهام شاهين تتعرض لوعكة صحية مفاجأة

وكان من المفترض أن يدور الصالون الثقافي، حول قضية «عاهرة سارتر» أو «المومس الفاضلة»، ويدير الصالون الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، ومن المقرر تكريم الفنانة بعد انتهاء الندوة.

هذا وقد حلت الفنانة إلهام شاهين وصديقتها النجمة هالة صدقي، ضيفتان على برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، على قناة on، مؤخرًا

وتحدثت إلهام شاهين في بداية الحلقة عن سهراتها الليلة، مشيرة إلى أنها تسعد بتجميع أحبائها كل ليلة من ليالي رأس السنة، كما تحرص دائما على الاحتفال بعيد ميلاد كل مواليد برج الجدي في يوم واحد، موضحة: «انك تلاقي فرصة تبقى سعيد في وسط الناس اللي بتحبهم، لازم متضيعهاش».

إلهام شاهين تروي مواقف جمعتها بوردة وهاني شاكر في إحدى سهراتهم

ثم انتقلت إلهام شاهين للحديث عن وردة، فقالت خلال برنامج «سهرانين»: «وردة دي حبيبة قلبي، كانت ديما تقولي في بيتنين بتوعيي بدخلهم، بيت استاذ خفاجة، وبيتي».

وتابعت: «في ليلة رأس السنة، كانت عايزة تغني مرة عندي والفرقة معجبتهاش، فقام شاكر يلحنلها، وكانت من أمتع السهرات، وكان فيها محمد منير ونجوم كبار كتير». وكشفت إلهام شاهين عن بداية معرفتها بالمطربة وردة، فقالت: «بدأت صديقتنا من مسلسل الورد، ولما جت تتكرم من الدولة في العيد الوطني في الجزائر رشحتني معاها اتكرم».

وأردفت هالة صدقي مؤيدة كلامها: «وردة دمها خفيف، وبيتها مفتوح للكل، وبتحب الورد وبتبعته لكل حبايبها».

مسيرة إلهام شاهين الفنية

بدأت الفنانة إلهام شاهين مسيرتها التمثيلية في نهاية السبعينيات عندما قدمت مسرحية حورية البحر في المريخ ، ثم قامت بأدوار عديدة في مسلسل مثل: أخو البنات ، قل البحر ، ليالي الحلمية ، ونصف ربيع. الآخر “وغيرها من الأعمال التليفزيونية الناجحة بمشاركة أكبر النجوم الفن والتمثيل في ذلك الوقت.

قدمت العديد من الأفلام في السينما ، خاصة في الثمانينيات والتسعينيات ، من بينها تلك الأفلام التي جمعتها مع الممثل القدير عادل إمام ، مثل: “رمضان فوق البركان ، وحلفوت ، وأمهات في المنفى”. كما شارك النجم الراحل محمود عبد العزيز في العديد من الأفلام مثل: “سوق” اللذة والوداعة.