الحكومة توافق على إقتراح النائب عيد حماد بشأن رصف شارع عمرو بن عبدالعزيز«صور وفيديو»

/668773/الحكومة-توافق-على-إقتراح-النائب-عيد-حماد-بشأن-رصف-شارع-عمرو-بن-عبدالعزيزصور-وفيديو

ناقشت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد حماد، بشأن رصف شارع عمرو بن عبدالعزيز مدخل حي حلوان من ركن فاروق حتى مدرسة الثانوية بنات - محافظة القاهرة، حيث أكد ممثل الحكومة على إدراجة بخطة العام المالى بعد المقبل خاصة أنه به عدد من المشروعات ذات الصلة بشأن المياه والغاز ومن ثم لا يجوز الرصف قبل الانتهاء من هذه المشروعات.

دوت الخليج وأكد ممثل الحكومة على أن رصف الطريق من خطة الحكومة خلال هذه المرحلة بالتنسيق مع مديرية الطرق، خاصة أنه فى ولايتها ولكنه بعد مخاطبة الجهات المعنية تبين وجود مشروعات أخرى يتم تنفيذها على مستوى الغاز والمياه وسيتم الانتهاء منها خلال 12شهرًا بعد التنسيق من جانبهم بشأن التحويلات المرورية وبمجرد الانتهاء سيتم التنسيق بشأن أعمال الرصف.

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