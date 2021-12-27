غدا..اقتراحات النواب تناقش طلب أميرة العادلي لإنشاء مستشفى مركزي بمدينة العبور

/668775/غدااقتراحات-النواب-تناقش-طلب-أميرة-العادلي-لإنشاء-مستشفى-مركزي-بمدينة-العبور
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة النائب عاطف ناصر، خلا اجتماعها غدا، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة العادلي، بشأن إنشاء مستشفى مركزي بمدينة العبور- محافظة القليوبية.
دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة طلب اميرة العادلي فى اقتراحات النواب اليوم
مستشفي مركزي بمدينة العبور
- الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب/ محمد حمدي دسوقي: الأول: بشأن إنشاء مركز طبي نموذجي بقرية بنى غالب- مركز أسيوط- محافظة أسيوط. الثاني: بشأن توقيع البروتوكول الخاص بإنشاء معهد التمريض نظام ثلاث سنوات بعد الإعدادية وعامين بجامعة أسيوط بين كلٍ من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان
. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء مستشفى مركزي بمركز الفتح- محافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ علاء سليمان، بشأن إنشاء عيادة تأمين صحي شاملة بقرية درنكة- محافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إنشاء معهد تمريض في قرية السلام- مركز دار السلام- محافظة سوهاج. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ جمال الشورى، بشأن إنشاء معهد فني صحي بمحافظة مطروح. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ زينب السلايمى، بشأن إنشاء مبنى بمستشفى طيبة التخصصي لإقامة الأطباء والممرضين والممرضات المغتربين والمغتربات- مركز أسنا- محافظة الأقصر.
- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ سيد نصر، بشأن إقامة وحدة عمليات مصغرة في الوحدة الطبية بإدارة حدائق القبة الطبية- محافظة القاهرة.
- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد طلبة، بشأن إقامة مستشفى للحروق والسموم بمحافظة الإسماعيلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ السيد خضر، بشأن إنشاء وحدة صحية بقرية كفر العرب- مركز طلخا- محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ مجاهد نصار، بشأن إقامة مستشفى أو وحدة صحية بالأرض الكائنة أمام مركز شباب بيجام المملوكة لوزارة الأوقاف- محافظة القليوبية.
- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد عبدالحكيم، بشأن إنشاء وحدة صحية بقرية كفر الثعبانية – مركز سمنود – محافظة الغربية.
- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ ولاء عبدالفتاح، بشأن إنشاء إسكان اجتماعي للشباب بمركز ومدينة المنصورة- محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد حمدي خطاب، بشأن إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة عزبة خالد شارع خالد- بندر كفر الدوار- محافظة البحيرة.
- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ فايزة صالح، بشأن توصيل الصرف الصحي لقرية أبو منجوج- مركز شبراخيت- محافظة البحيرة. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ علاء سليمان، بشأن إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية الشغبة- مركز أسيوط- محافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ إيلاريا سمير حارص، بشأن توصيل الصرف الصحي للمنازل وجميع المناطق المحرومة بمدينة القصير- محافظة البحر الاحمر. - الاقتراح برغبة المقدم من
النائب/ أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن إحلال وتجديد محطة المياه المسماة (محطة الترشيح البطئ) الموجودة بمدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ السيد خضر، بشأن إنشاء شبكة صرف صحي لقريتي ميت زنقر القديمة، الخلوة بديسط- مركز طلخا- محافظة الدقهلية.
- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد عبدالسلام قورة، بشأن أعمال تدبيش حماية النيل وعمل الأرصفة اللازمة لحماية حرف النيل من الانهيار في بعض المناطق بمركز دار السلام- محافظة سوهاج. - الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب/ أحمد عواجة:
الأول: بشأن تغطية جزء من مصرف نجع الديسة بقرية روافع القصير- مركز سوهاج – محافظة سوهاج. الثاني: بشأن إنشاء كوبري مشاة أعلى ترعة نجع حمادي يربط بين نجع الديسة قرية روافع القصير مع طريق سوهاج أمام قرية الشوش- محافظة سوهاج.
- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عادل عامر، بشأن نقل تبعية مشروع ري الشرفا والمنيرة إلى وزارة الموارد المائية والري بدلاً من تبعيتها للوحدة المحلية بالمنيرة التابعة لمدينة القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.
- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد عبدالحكيم، بشأن تغطية مصرف نمرة (5) الشرقي بمحلة زياد – مركز سمنود – محافظة الغربية.
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