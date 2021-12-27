/668778/مرتضى-منصور-يعطي-حسن-يسري-عضوية-بالزمالك-وينهي-أزمته

أنهى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الأزمة التي حدثت مؤخراً مع حسن يسري نجم القلعة البيضاء السابق في كرة اليد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأجتمع مرتضى منصور مع حسن يسري منذ قليل داخل مكتبه بنادي الزمالك، مشدداً أنه أبن من أبناء القلعة البيضاء وأن أي شئ حدصث كان مجرد سوء تفاهم.

ووجه رئيس نادي الزمالك الحديث لحسن يسري قائلا: " انت ازاى مش عضو انت ابن النادى روح يلا اعمل عضوية وانا هوافق عليها عشان مكانك في بيتك”.

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأضاف: " لم أحد يذكر أننا عملنا حدائق وحمامات سباحة مسماه على شهداء الوطن والجيس الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، نحن كرمنا الشهيد أحمد منسي ومحمد مبروك ولم أحد يتحدث حول هذا الأمر".

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها".

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله".

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب

أعلنت محكمة القاهرة الإقتصادية اليوم الأحد، براءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من تهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وكان رئيس الأهلي أقام دعوى ضد مرتضى منصور بشأن السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الإجتماعي.