/668780/وزير-الشباب-رياضة-النواب-تلعب-دور-مهم-فى-دعم-الوزارة--وحققنا- ارباح-ب-مليار-و٦٠٠-مليون-من-خلال-الاستثمار

وجه الدكتور اشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، الشكر للجنة الشباب بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، علي تعاونها المستمر مع الوزارة ، من خلال القاء النواب الضوء علي المشكلات التي تواجه الشباب ، وهو ما يساعد الوزارة في سرعة حلها .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع رياضة النواب بحضور الوزير

الملاعب الخماسية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة ، بمشاكل النواب في دوائرهم الانتخابية .

واكد الوزير ، أن لجنة الشباب شريك في النجاحات التي حققتها الوزارة ، من خلال متابعتها المستمرة لمشاكل الشباب ، مؤكد انه قام بارساء فريق عمل بالوزارة قائم علي التعاون والسير في اتجاه واحد مع لجنة الشباب، قائلا : اللجنة والنواب ساعدونا في رؤية ما لا تشاهده الوزارة ويقومون بدور كبير معنا ".

وعلق وزير الشباب علي طلب الاحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان بشأن تأثير الملاعب الخماسية علي الرياضة ، بإن الوزارة وضعت مشروع قومي لتنجيل الملاعب وتم الانتهاء من تنجيل 3200 ملعب ، من اجمالي 4700 ملعب .

وأشار الي ان معظم مراكز الشباب لا يتوافر بها سوي مساحات اراضي تتوافق مع انشاء الملاعب الخماسية ، اذا كانت المساحة اكبر يتم التعامل معه بنفس الحجم الموجود ولا يتم تحويلها الي خماسية ، مؤكدا ان خطة الوزارة تقوم علي اعطاء مراكز الشباب شكل حضاري ، وثقافي من خلال انشاء ملاعب ومبني علي حساب المساحة .

واكد الوزير ان مراكز الشباب ، تحظي باهتمام اكبر من الدولة حيث تدعم الوزارة ما يقرب من 5 آلاف مركز علي مستوي الجمهورية ، كما تدعم ايضا عدد كبير من الاندية الشعبية .

وفي رده علي سؤال حول دور الوزارة في الاهتمام بالنشء ومدي تنسيقها مع وزارة التربية والتعليم بذلك الشأن ، أكد وزير الشباب أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، لتنمية التنشئة الاجتماعية للنشء ، وذلك من خلال التنسيق مع لجنة متخصصة في اصول التربية ، واكدت اللجنة علي اهمية مراكز الشباب ، الي جانب دور الاسرة والمدرسة ودور العبادة في تشكيل شخصية النشء .

وأشار الي ان الوزارة لها دور في تأسيس الاتحاد الرياضي المدرسي برئاسة وزير التربية والتعليم ، ودورها الكبير في دوري المدارس ، الي جانب عدد كبير من المشروعات الاخري .

واكد وزير الشباب ، أن الوزارة لا تهتم بكرة القدم فقط ، ولكنها تقيم ملاعب متعددة الاغراض من أجل ممارسة باقي الالعاب مشيرا الي أن الوزارة نجحت في تحقيق استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام الbot ، بلغت ما يقرب من مليار و٦٠٠ مليون جنيه