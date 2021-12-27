/668784/بالصورضبط-٦-طن-لحوم-دواجن-فاسدة-بمصنع-في-بورسعيد

تمكنت حملة مكبرة لمديرية الطب البيطري بمحافظة بور سعيد ، اليوم الإثنين، من ضبط ٦ طن من لحوم الدواجن المفرومة فاسدة، وترصد "دوت الخليج" التفاصيل.

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عيسى مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد، أن الحملة أطلقت بقيادة الدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمجازر، وبمشاركة الدكتور أحمد الليلى بقسم التفتيش، وبالتعاون مع مفتشى مكتب أغذية بورسعيد و وأعضاء هيئة حماية المستهلك وقيادة أمنية من شرطة المسطحات.

بالصور..ضبط ٦ طن لحوم دواجن فاسدة بمصنع في بورسعيد

وأشار مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد،الي أن الحملة المكبرة استهدفت مصانع تصنيع اللحوم ، وأسفرت الجهود عن ضبط ستة أطنان من مفروم الدواجن بها تغير بالخواص الطبيعية بأحد مصانع اللحوم، وذلك بناء على تقرير من الدكتور أسامة العزبى .

وأضاف أنه تم التحفظ علي كمية لحوم الدواجن الفاسدة التي تم ضبطها ، وتم عمل محضر بالواقعة.

بالصور..ضبط ٦ طن لحوم دواجن فاسدة بمصنع في بورسعيد

وفي سياق اخر قامت إدارة الإرشاد بالمديرية زيارة إرشادية لأحد محلات الدواجن بمدينة بورفؤاد بعمل توعية عن خطورة مرض انفلونزا الطيور وطرق العدوى والوقاية منه..وضرورة فصل أنواع الطيور المختلفة والنظافة والتطهير لمكان و أدوات الذبح والتخلص الصحى من مخلفات الذبح حفاظا علي نظافة البيئة وصحة وسلامة المواطنين ، وأيضا عن التربية المنزلية الآمنة للدواجن و الذبح الآمن للطيور للوقاية من المرض.

كما قامت طبيبات المديرية بعمل توعية إرشادية بإدارة الزهور الإجتماعية ببورسعيد عن الأمراض المشتركة وخاصة السعار والتكسوبلازما وأنفلوانزا الطيور وطرق العدوى والوقاية منها وكذلك عن التربية المنزلية الآمنة للدواجن ،و أهمية شراء الكتكوت عمر يوم واحد لضمان خلوه من فيروس أنفلوانزا الطيور، وأيضا عن سلامة الغذاء وخاصة اللحوم والدواجن وعن أهمية الألبان كغذاء للإنسان وضرورة غليها جيدا وحفظها للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة وخاصة الدرن والبروسيلا.