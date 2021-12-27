الرئيس السيسى يتفقد السوق السياحى بغرب سهيل

جدة - نرمين السيد - والتقى بمجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية. كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، مشيرا إلى أن الدولة بجميع أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل، كما أشار إلى أنه جارى العمل حاليا فى 52 مركزا فى 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إضافة إلى مركز أسوان الذى تم إدراجه مؤخرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس بعد زيارته لقرية غرب أسوان.

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