شاهد رد فعل الرئيس بعد طلب طفل التقاط صورة معه

جدة - نرمين السيد - وقال الطفل: "ممكن صورة"، ليعقب الرئيس: "هات الصورة"، ليرد الطفل: "بجد، شكرا". تضمنت جولة الرئيس بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السوق السياحى، واستقبل أهل غرب سهيل الرئيس بالاحتفالات التى شملت أغانى تراثية ونوبية وعرض قام به أطفال غرب سهيل ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة.

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