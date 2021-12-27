جدة - نرمين السيد - كما تناول وجبة الغداء معهم، والتى تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتى حرص أهل القرية على تقديمها للرئيس، وأثنى الرئيس السيسى على حفاوة استقبال أهل القرية. وتفقد الرئيس السوق التجارية بقرية غرب سهيل، والتقى بمجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فطير وعسل.. الرئيس يتناول وجبة الغداء مع أهالى قرية غرب سهيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.