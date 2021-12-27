الرئيس يوجه الدعوة لطفل وطفلة بأسوان لحضور منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدعوة للطفلة جنى، التى استقبلته فى مرسى جزيرة كيكى مع الطفل "ساجد"، لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذى يعقد يناير المقبل فى مدينة شرم الشيخ.





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