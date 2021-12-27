أحد العاملين بالسوق السياحى بغرب سهيل لـ السيسى: النهاردة عيد

جدة - نرمين السيد - وقال أحد الأشخاص بالسوق السياحى: "النهاردة عيد، نورتنا يا فندم والله، الناس كلها فرحانة"، وأكد أنه يعمل على النول لعمل بعض المنسوجات السياحية.

وسأله الرئيس السيسى عن عدد القطع التى يقوم بإنتاجها فى اليوم، ليرد قائلا: "الشغلانة متعبة وغير مجزية وبتاخد مجهود، وبعمل قطعتين فى اليوم".