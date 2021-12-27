جدة - نرمين السيد - وقال أحد الأشخاص بالسوق السياحى: "النهاردة عيد، نورتنا يا فندم والله، الناس كلها فرحانة"، وأكد أنه يعمل على النول لعمل بعض المنسوجات السياحية.
وسأله الرئيس السيسى عن عدد القطع التى يقوم بإنتاجها فى اليوم، ليرد قائلا: "الشغلانة متعبة وغير مجزية وبتاخد مجهود، وبعمل قطعتين فى اليوم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحد العاملين بالسوق السياحى بغرب سهيل لـ السيسى: النهاردة عيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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