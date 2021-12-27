تفاصيل زيارة لقرية غرب سهيل بأسوان في إطار المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة”

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بجولة اليوم بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدي محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) لتنمية الريف المصرى.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسوان، حيث قام الرئيس بالمرور على قرية غرب سهيل لتفقد السوق السياحي وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة.

كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحُسن ضيافتهم، وأشار سيادته أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل.

كما أشار الرئيس إنه جاري العمل حاليًا في ٥٢ مركزا في ٢٠ محافظة ضمن المبادرة الرئاسية(حياة كريمة)، بالإضافة إلى مركز أسوان الذي تم ادراجه مؤخرا تنفيذًا لتوجيهات بعد زيارته لقرية غرب أسوان.

تضمنت جولة الرئيس بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السوق السياحي، وأستقبل أهل غرب سهيل الرئيس بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثية نوبية وعرض قام به أطفال غرب سهيل ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة، وتفقد الرئيس السوق التجاري بقرية غرب سهيل حيث قابل الرئيس مجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.

كما حرص الرئيس علي عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالي قرية غرب سهيل للاطمئنان على أحوال القرية، كما تناول الرئيس وجبة الغداء معهم، والتي تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتي حرص أهل القرية على تقديمها للرئيس.

كما أثنى الرئيس على حفاوة استقبال أهل القرية.

وفي نهاية الزيارة وجه الرئيس الدعوة للطفلة (جنى) التي استقبلت الرئيس في مرسى جزيرة كيكي مع الطفل (ساجد) والتي جلست بجوار الرئيس لحضور النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، والذي يعقد يناير المُقبل في مدينة شرم الشيخ