/668774/ملخص-مباريات-الدوري-السعودي-الشباب-يضرب-التعاون-بثلاثية

شهدت اليوم على مبارتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي كانت لها ضجة قوية ودربيين في الكرة السعودية، وشهد اللقاءين على العديد من الأحداث القوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح نادي الاتحاد الأمس من تحقيق الفوز على فريق الاتفاق السعودي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير.

نتيجة مباراة الرائد والأهلي

انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي السعودي والرائد، بنتيجة بهدف دون رد للأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وبهذا الفوز يرفع الرائد رصيده للنقطة 21 نقطة، من أصل 14 مباراة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير، ويتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 15 في المركز الحادي عشر.

نتيجة مباراة الشباب والتعاون

حقق الشباب السعودي، الفوز على نادي التعاون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وبهذا الفوز يرفع الشباب رصيده للنقطة 28 نقطة، من أصل 14 مباراة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير، ويتجمد رصيد التعاون عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر.

نتيجة مباراة الاتحاد والفتح

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة الاتحاد والفتح السعودي في، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لصالح فريق الاتحاد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونجح فريق الاتحاد من افتتاح التسجيل في المباراة في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا، من خلال ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثاني في المباراة للاتحاد السعودي في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة عن طريق ايجور كورونادو.

وفي الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة تلقى مروان سعدان بطاقة حمراء، وفي الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء تلقى زياد الصحفي بطاقة حمراء، لاعب الاتحاد السعودي.