انتخابات الزمالك.. 14 مرشحا في اليوم السادس.. أبرزهم أحمد سليمان

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انتهى اليوم السادس من اجل تلقى طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك بتواجد عدد كبير مقارنة بالأيام الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنتهي المدة الخاصة بالترشح للانتخابات غداً الثلاثاء في تمام السابعة مساء.

وبدأ فتح باب الترشح للانتخابات يوم الأربعاء الماضي بداية من الـ 11 صباحا وحتى الـ 7 مساء.

وكان من أهم المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم اليوم الأثنين أحمد سليمان على مقعد الرئاسة، وبذلك يكون أقوى المنافسين على رئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وتقدم اليوم 14 مرشحا بأوراقهم للانتخابات المقبلة وهم كالتالي:

أحمد سليمان "الرئيس"

هشام نصر "نائب الرئيس"

محمد قدري محمد شلبي "أمين الصندوق"

محمد ممدوح حسن الماو "العضوية"

هاني عيد محمد عيد "العضوية"

مصطفى سيف العماري "العضوية"

الحسيني سمير "العضوية"

صبري حسن "العضوية"

أحمد محمد عبد الغني "العضوية"

آمال عبد العاطي "العضوية"

سامح سوني "عضوية تحت السن"

محمد طارق حسن "عضوية تحت السن"

إيهاب عصمت حسن عاشور "عضوية تحت السن"

خالد عبد العزيز يحسم موقف ترشحه في انتخابات الزمالك بشكل رسمي.. تفاصيل

أكد خالد عبد العزيز، وزير الرياضة الأسبق أن الأمور غير جيدة حاليا للترشح على انتخابات نادي الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تيلفزيونية عبر "حضرة المواطن" "قراري كما هو عدم الترشح لانتخابات الزمالك، ,ارى أنه سيكون هناك طعن على الانتخابات المقبلة، وهناك بعض القرارات التي تم إتخاذها سيكون لها تأثير على النادي خلال الفترة المقبلة".

انتخابات الزمالك

وواصل "أتمنى التوفيق للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار من هم أفضل لمجلس إدارة النادي، ولكن بشكل شخصى أتمنى أن يكون تفكيري خاطئ بأن الانتخابات سيكون عليها بعض القرارات التي من الممكن أن تؤدي إلى بطلانها".

وزاد "كنت أريد ان أخدم نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكن الأمور غير جيدة والبرنامج الانتخابي لي والذي أفكر فيه لن أستطيع أن أقوم بتنفيذة لأنه سيكون هناك بعض العوائق".

واختتم "أتمنى التوفيق للجميع في الفترة المقبلة، وإذا كان هناك وقت جيد يسمح لي بالتواجد في الانتخابات سوف أتواجد، وإذا لم يحدث فأنا تحت أمر نادي الزمالك وأتمنى له التوفيق دائما".