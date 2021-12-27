/668786/المراكز-الإفريقية-تسجيل-9-ملايين-و353-ألف-حالة-إصابة-بفيروس-كورونا-داخل-القارة

أعلنت المراكز الإفريقية المتخصصة في مكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تعد الذراع الصحي للاتحاد الإفريقي،اليوم الإثنين، بيانات بشأن الحالات المُصابة بفيروس كورونا داخل القارة.

دوت الخليج

تسجيل 9 ملايين و353 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا داخل القارة

وأكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان أصدرته اليوم، تسجيل إجمالي 9 ملايين و353 ألف حالة إصابة داخل القارة بفيروس كورونا، و227 ألف وفاة، في حين تم تسجيل 8 مليون و476 ألف حالة تعافي.

كما أعلنت المراكز عن وصول نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 8.8% فقط، فيما تلقى حوالي 13.14% جرعة واحدة، هو ما يؤكد مدى التباطؤ في عملية التحصين.

انتشار متحور "أوميكرون"

وناشدت المراكز الإفريقية بضرورة تنفيذ التدابير الاجتماعية وتدابير الصحة العامة بشأن انتشار متحور "أوميكرون"، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتقال الفيروس بصرف النظر عن انتشار تحورات جديدة لكورونا، مطالبة بضرورة الابتعاد عن قرارات فرض حظر السفر على الأشخاص القادمين من البلدان التي أبلغت عن هذا المتحور مع التأكيد على أن هذا الإجراء لم يسفر عن أي نتيجة تذكر.

وفي سياق آخر، كشفت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي، عن وصول 5 ملايين جرعة لقاح لدول أفريقيا جنوب الصحراء عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مبادرة "كوفاكس".

وقال الحساب الرسمي للبعثة الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :"أن الوكالة الأمريكية ستركز كافة جهودها في كل مراحل حملة التطعيم في دول أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك زيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات، وتدريب العاملين الصحيين.