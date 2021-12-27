تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس.. عودة فاران لصفوف الفريق

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أعلن رالف رانجينيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل الشياطين الحمر، لمواجهة كريستال بالاس، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحل مانشستر يونايتد اليوم صيفاً ثقيلاً على كريستال بالاس، في لقاء يشهد عليه ملعب سانت جيمس بارك معقل كريستال.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، فاران، ماجواير، تيليس.

خط الوسط: فريد، ماكتومناي، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جرينوود، راشفورد، كريستيانو رونالدو.

بدلاء مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

هندرسون، جونز، لوك شاو، بيساكا، ماتيتش، فان دي بيك، كافاني، إيلانجا، سانشو.

موقف الفريقين في الدوري

ويدخل مانشستر يونايتد لقاء اليوم وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 27 نقطة، من أصل 16 نقطة، ونجح في تحقيق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ثلاث لقاءات، وخسر في 5 مباريات، ونجح في تسجيل 26 هدف، في حين تلقت شباكة 24 هدف.

ويدخل كريستال بالاس لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 20 نقطة، من أصل 18 نقطة، ونجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر في 6 مباريات، ونجح في تسجيل 24 هدف، في حين تلقت شباكة 27 هدف.

مانشستر يونايتد يضرب أرسنال بثلاثية وسط تألق رونالدو

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكان كلا المدربين يريدان تحقيق الفوز، مما شهدنا مباراة قوية وعالية على المستوى الهجومي.

وتألق النجم البرتغالي كريستينو رونالدو وأستطاع قيادة فريقه لتحقيق الفوز بعد التعثر في أخر المباريات بالدوري

وأحرز اهداف مان يونايتد كلا من رونالدو هدفين وهدف لـ برونو فيرنانديز، بينما سجل لارسنال أوديجارد وسميث رووي.