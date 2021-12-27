/668789/خاص-مرتضى-منصور-يتقدم-بأوراق-ترشحه-لانتخابات-الزمالك-في-الرابعة-عصر-الثلاثاء

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن المستشار مرتضى منصور سوف يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك في الرابعة عصر الثلاثاء في آخر أيام الانتخابات.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم الأربعاء الماضي، وتنتهي المدة غداً الثلاثاء.

وكان أحمد سليمان قد قدم أوراق ترشحه للانتخابات اليوم الأثنين على رئاسة القلعة البيضاء.

خالد عبد العزيز يحسم موقف ترشحه في انتخابات الزمالك بشكل رسمي.. تفاصيل

أكد خالد عبد العزيز، وزير الرياضة الأسبق أن الأمور غير جيدة حاليا للترشح على انتخابات نادي الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تيلفزيونية عبر "حضرة المواطن" "قراري كما هو عدم الترشح لانتخابات الزمالك، ,ارى أنه سيكون هناك طعن على الانتخابات المقبلة، وهناك بعض القرارات التي تم إتخاذها سيكون لها تأثير على النادي خلال الفترة المقبلة".

وواصل "أتمنى التوفيق للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار من هم أفضل لمجلس إدارة النادي، ولكن بشكل شخصى أتمنى أن يكون تفكيري خاطئ بأن الانتخابات سيكون عليها بعض القرارات التي من الممكن أن تؤدي إلى بطلانها".

وزاد "كنت أريد ان أخدم نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكن الأمور غير جيدة والبرنامج الانتخابي لي والذي أفكر فيه لن أستطيع أن أقوم بتنفيذة لأنه سيكون هناك بعض العوائق".

واختتم "أتمنى التوفيق للجميع في الفترة المقبلة، وإذا كان هناك وقت جيد يسمح لي بالتواجد في الانتخابات سوف أتواجد، وإذا لم يحدث فأنا تحت أمر نادي الزمالك وأتمنى له التوفيق دائما".