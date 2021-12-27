وفاة والد عضو مجلس إدارة الزمالك

أعلن حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”عن وفاة والده منذ قليل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستقام الجنازة غداً بعد صلاة الظهر وستخرج من مسجد الحامدية الشاذلية، كما سيقام العذاء في نفس المسجد بجوار نادي الزمالك يوم الخميس القادم.

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأضاف: " لم أحد يذكر أننا عملنا حدائق وحمامات سباحة مسماه على شهداء الوطن والجيس الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، نحن كرمنا الشهيد أحمد منسي ومحمد مبروك ولم أحد يتحدث حول هذا الأمر".

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها".

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله".

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب

أعلنت محكمة القاهرة الإقتصادية اليوم الأحد، براءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من تهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وكان رئيس الأهلي أقام دعوى ضد مرتضى منصور بشأن السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

انتخابات الزمالك

وواصل "أتمنى التوفيق للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار من هم أفضل لمجلس إدارة النادي، ولكن بشكل شخصى أتمنى أن يكون تفكيري خاطئ بأن الانتخابات سيكون عليها بعض القرارات التي من الممكن أن تؤدي إلى بطلانها".

وزاد "كنت أريد ان أخدم نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكن الأمور غير جيدة والبرنامج الانتخابي لي والذي أفكر فيه لن أستطيع أن أقوم بتنفيذة لأنه سيكون هناك بعض العوائق".

واختتم "أتمنى التوفيق للجميع في الفترة المقبلة، وإذا كان هناك وقت جيد يسمح لي بالتواجد في الانتخابات سوف أتواجد، وإذا لم يحدث فأنا تحت أمر نادي الزمالك وأتمنى له التوفيق دائما".