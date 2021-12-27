السيسى لأهالى أسوان: عنينا الاثنين ليكم ده من خير بلادنا

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشكر لأحد أهالى قرية غرب سهيل بأسوان، بعد الاستقبال الحافل قائلا: "أنا اللى بشكرك على الكلام الجميل والرقة والفصاحة اللى تحدثت بيها، ما شاء الله كلام جميل ومن قلب أبيض صحيح، وربنا يعينا عشان نعمل كل حاجة طيبة لكل الناس وبدعواتكم الطبية هانعمل ده".





وتابع: "أنا عهدى مع أهل أسوان كلهم من زمان قوى من 40 و50 سنة وعرفت الأهالى من الناس اللى بتيجى الجيش، وعرفت أد إيه أهل أسوان والنوبة ناس طيبين وخيرين قوى، كفاية استقبالكم الجميل ليا". واستطرد: "عنينا الاثنين ليكم ده من خير بلادنا، محدش بيعمل حاجة من معاه، ياريت كان معانا أكثر وإحنا نعمل أكثر، أى حاجة تطلبوها هانعملها".

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