جدة - نرمين السيد - وأكدت الأرصاد فى بيانها، أنها تتوقع أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد، على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.
كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بمناطق جنوب الصعيد، ونشاط للرياح المحملة بالأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار رعدية غزيرة وسقوط ثلوج .. تفاصيل التقلبات الجوية ليلة رأس السنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.