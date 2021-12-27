أمطار رعدية غزيرة وسقوط ثلوج .. تفاصيل التقلبات الجوية ليلة رأس السنة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الأرصاد فى بيانها، أنها تتوقع أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد، على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بمناطق جنوب الصعيد، ونشاط للرياح المحملة بالأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.