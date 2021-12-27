أحد مواطنى غرب سهيل لـ السيسى: نرحب بكم قائدا لمسيرة التنمية

جدة - نرمين السيد - رحب أحد مواطنى قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، بالرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته للقرية قائلا: "نرحب بكم قائدا لمسيرة التنمية ورجلا أنقذت هذا البلد، مطالبنا كلها تحققت مع حياة كريمة".





وتابع: "دعواتنا لك ياسيادة الرئيس ونشكركم على تشريفكم لهذا البلد". جاء ذلك على هامش زيارة الرئيس السيسى، اليوم الإثنين، لقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان.

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