أحمد حسن كوكا يقود فريقه لوصافة الدوري التركي بهدف عالمي «فيديو»

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نجح الدولي المصري احمد حسن كوكا مهاجم فريق كونيا سبور التركي، من قيادة فريقه لتحقيق الفوز على حساب بشكتاش، بنتيجة هدف دون رد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد على أحداث المباراة ملعب "كونيا أرينا"، وذلك ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من الدوري التركي.

وشارك كوكا في المباراة كبديل، حيث دفع به بمدربه في الشوط الثاني بدلًا من سيكاليشي في الدقيقة 78.

ونجح أحمد حسن كوكا من إحراز هدف الفوز لـ كونيا في الوقت القاتل بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، من خلال عرضية من نيك سكوبيتش، داخل منطقة الجزاء ليستدير كوكا ويسدد الكرة مباشرةٍ في شباك الحارس إرسين ديستانوجلو.

أحمد حسن كوكا سجل من شوية هدف انتصار فريقه كونيا سبور على حساب بيشكتاش في الدقيقة 90 بعد ما دخل كبديل في الدقيقة 77 عشان يحافظ على المركز التاني في الدوري التركي تحت طرابزون سبور. pic.twitter.com/DiVe8A5o3d — فانتازي عبد الناصر (@MoudyNasser) December 27, 2021

أحمد حسن كوكا

فوز كونيا سبور رفع رصيد الفريق للنقطة 39 في وصافة الدوري التركي الممتاز، بفارق 7 نقاط عن المُتصدر طرابزون سبور، فيما توقف رصيد بشكتاش عند 28 نقطة في المرتبة السابعة.

كما شارك كوكا في فوز فريقه أمام هاتي سبور، بثلاثية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين اليوم في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري التركي.

وشهدت قائمة الفراعنة عودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

تريزيجه والعودة للملاعب

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود