«قروض لا تصرف ..وفشل ألمانيا»ماذا حدث فى مجلس النواب  اليوم قبل مواجهة وزير التربية والتعليم غدا؟

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مع انطلاقة أعمال الجلسة العامة للبرلمان أحال المستشار حنفى جبالى 4تشريعات جديدة منها تعديلات بشأن أنشاء مفوضية للتعليم فى مصر، وتعديل قانون المجتمعات العمرانية بالسماح ببناء دور إضافى عن اشتراطات البناء،تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتورحنفى جبالى، مواجهة د.طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بـ140أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة،وطلبات مناقشة عامة، وذلك يوم الثلاثاء فى ضوء مواصلة مجلس النواب لدوره الرقابى على أداء الحكومة، بعدما إعتذر د. طارق شوقى عن الحضور الإسبوع الماضى لإرتباطه خارجة البلاد.

دوت الخليج الطاقة المتجددة المجلس وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وذلك فى مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة . التأييد البرلمانى شهدت الجلسة تأييدا برلمانيا لمشروع القانون،لاسيما وتماشيه مع الفكر الجديد للدولة فى التوسع بالطاقة الجديدة والمتجددة ،فيما طالب عدد من الأعضاء بتقديم تسهيلات للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل، وسط مقترحات بإعفاء المستلزمات من الجمارك، أو تقسيط أسعار الألواح الشمسية. قطار الصعيد مازح رئيس المجلس الأعضاء بقوله: "مازلنا فى الحصة الأولي" وذلك نظرا لتغيب عدد من النواب طالبى الحديث خلال الجلسة العامة من أبناء الصعيد، وعلق رئيس المجلس ممازحا: " هو قطر الصعيد موصلش ليه النهاردة "، ومع منح النائب نور أبو ستيت، عضو المجلس عن الدائرة السابعة بمحافظة سوهاج، الكلمة علق بدوره " لقد وصل يا فندم". تنظيم الجامعات المجلس أقر مشروع قانون بتعديل القانون رقم 49 لسنه 1972، وسط إشادة نيابية واسعة حيث اعتبره النواب إنصافا لأعضاء هيئة التدريس المتفرغين وتكريما لهم وبمثابة شهادة تقدير لهم، فيما طالب البعض بالمساواة بين الأساتذة المتفرغين والأساتذة العاملين فى تولى المناصب الإدارية، وطالب البعض الآخر برفع سن المعاش لأساتذة الجامعات. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مشروع القانون يعيد الحق إلي الأساتذة المتفرغين بالجامعات ويحقق العدالة فيما يخص الجمع بين المكافاة والمعاش نظرا لانهم عماد العملية التعليمية وإعداد النشء وقال عبد الغفار، إن الأساتذة المتفرغين يعملون بنفس كفاءة نظرائهم العاملون، لذا فأن التعديلات تنص على الجمع بين المكافأة وهي أجر مقابل عمل، والمعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك، في التأمينات خلال مدة خدمتهم". «قروض لا تصرف ..وفشل ألمانيا»ماذا حدث فى مجلس النواب اليوم قبل مواجهة وزير التربية والتعليم غدا؟ وأضاف عبد الغفار، أن مشروع القانون ينص صراحة علي إجازة الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين وذلك للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، بما يدعم مساهمتهم في الجامعات الأهلية والجديدة، مشيراً إلي أنه ليس هناك سن لعضو هيئة التدريس في العطاء كما يُشاع فعطاءه يمتد مدى الحياه، فعندما يحال للمعاش يعين علي درجة أستاذ متفرغ وله كل الحقوق والواجبات عدا تولي المناصب الإدارية، ولفت وزير التعليم العالي، إلي النص داخل القانون بشكل صريح، للمدرس المتفرغ والأستاذ المساعد المتفرغ والأستاذ المتفرغ، مشيراً إلي أنه من لم يستطع الترقي يخرج على المعاش بوظيفة مدرس مساعد متفرغ، وأستاذ مساعد متفرغ، وأستاذ متفرغ". ويهدف مشروع القانون إلي زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. أكاديمية الفنون المجلس وافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون في إطار الحرص على أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون-ممن يبلغون سن انتهاء الخدمة- بإعتبارهم خبرات نادرة في مجال عملهم، حيث قرر مشروع القانون تعيينهم ومنحهم مكافأة مالية تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، وذلك مثلما حدث بقانون تنظيم الجامعات. الشكر للرئيس السيسى ولم تخل الجلسة من توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارته إلى صعيد مصر والتى أثلجت صدور الأهالى، وسط اهتمام غير مسبوق، ومطالب بسرعة تنفيذ الحكومة لتوجهات القيادة السياسية، حيث قال النواب أن ما يحدث فى صعيد مصر مفخرة، فلأول مرة نجد رئيس يجوب ويطوف محافظات الصعيد من أجل إفتتاح العديد من المشروعات القومية الهامة، مشيرًا إلى أن المواطن بالصعيد لأول مرة يشعر ببنية تحتية حقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تنقيذ توجيهات القيادة السياسية. رفع الجلسة قبل رفع الجلسة أكد الرئيس حضور وزير التربية والتعليم بجلسة الثلاثاء وعلى النواب الحضور والتأكيد على أنه سيتم النداء على من له حق الحديث مرة واحدة فقط. اللجان النوعية اللجنة التشريعية قررت تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهوارى لتعديل نص المادتين 51، 58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، لحين ورود رأى وزارتى العدل والمالية فى ضوء مناقشات اللجنة اليوم لمشروع القانون . لجنة الخطة والموازنة شهد الاجتماع غضبا كبيرا فى اللجنة، أثناء مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام المالى 2020/2021، بسبب بند القروض فى الحساب الختامى، واتضاح عدم استخدام قرضين رغم مرور ثلاثة سنوات، وبسبب عدم التمثيل المناسب من وزارة التربية والتعليم فى الاجتماع، حيث حضر فقط مدير عام الشئون المالية بالوزارة .

وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، عن قيمة القرض وتاريخ الحصول عليه وما تم استخدامه أو عدم استخدامه منه والغرض منه واعباء وتكاليف القروض من فوائد وعمولات ارتباط....ورد الدكتور أحمد حسانين مدير عام الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحا أنه قرض واحد من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، وتاريخ الحصول عليه كان فى العام المالى 2018/2019، بغرض إصلاح التعليم، ولكنه لم يرد على باقى الأسئلة. وعقب مصطفى سالم، قائلا: "3 سنوات مرت على تاريخ الحصول على القرض ولم يتم الصرف منه، ما هى فوائده؟، حرام قرض بمبلغ 500 مليون دولار ولا يستخدم، لازم نحدد المسئولية عن ذلك، ازاى بنادى بتطوير التعليم وحل مشكلات المنظومة التعليمية ويوجد قرض بهذا المبلغ ولم يصرف" وقال كامل كمال، ممثل وزارة المالية، أن ما تم تحويله من الخارج بخصوص القرض هو 500 مليون جنيه، وليس لديه تفاصيل عن استخداماته. فيما، قال بدر عثمان مدير عام التعليم بوزارة التخطيط، أن هناك قرضين، أحدهما من البنك الدولى لتطوير التعليم بقيمة 500 مليون دولار، والمخصص منه فى هذا العام المالى الذى يتم مناقشة حسابه الختامى، 250 مليون جنيه لتطوير التعليم، وهناك قرض آخر بقيمة مليار و92 مليون ين يابانى، ومخصص منها 250 مليون جنيه لتجهيز المدارس المصرية اليابانية، وحتى الآن لم يصرف منها. وطلب النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، بأن توصى اللجنة وزارتى المالية والتخطيط، بموافاة اللجنة باتفاقيات القرضين، وبيانات عما تم استخدامه وما لم يستخدم وأسباب عدم الاستخدام من هذه القروض والأعباء والتكاليف التى تتحملها الدولة من فوائد وعمولات، وذلك خلال أسبوع من تاريخ اليوم.

المشروعات المتوسطة أوصت اللجنة وزارة الصناعة بضرورة مراجعة أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية وخاصة فى الصعيد، وتسهيل الإجراءات مع دراسة مقترح توصيل المرافق بالنسبة لعداد المياه والكهرباء والغاز باسم هيئة التنمية الصناعية مع بداية الإنشاء للمجمعات والوحدات الصناعية، وهو ما وعد به رؤساء الشركات لدراسته. القوى العاملة ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش بشأن النظر في إخراج جميع شرائح العاملين بجميع قطاعات الدولة أو العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المعاشات من نظام شرائح الكهرباء وقال النائب عادل عيد الفضيل رئيس اللجنة، إن طلب الإحاطة يهدف إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى قطاع كبير من المجتمع الذي يتمثل في الفئات محدودة الدخل، من خلال استهدافه إخراج تلك الفئات من نظام الشرائح المعمول به نظرًا لعدم قدرتهم على سداد فواتير الاستهلاك؛ خاصة وأن منهم من هم تحت مستوى محدودي الدخل؛ بما أهلهم لتلقي معاش "تكافل وكرامة" وغير تلك البرامج الحمائية مراعاة للبعد الاجتماعي. وأوضحت أميرة صلاح، مفوض الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ أن أسعار الكهرباء يتم تحديدها بناء على دراسة لتكلفة إنتاج الكيلو وتوصيله للمستهلك؛ مؤكدة قيام الوزارة بمراعاة جميع فئات المجتمع وتوافق النواب علي أن قرار إعفاء بعض فئات المجتمع من تسديد فواتير استهلاك الكهرباء؛ مراعاة للبعد الاجتماعي يستلزم حضور الوزراء المعنيين بأشخاصهم وصفتهم كأصحاب صلاحيات اتخاذ القرار، وقررت اللجنة الدعوة لاجتماع آخر يعقد فيما بعد بحضور الوزراء المعنين. «قروض لا تصرف ..وفشل ألمانيا»ماذا حدث فى مجلس النواب اليوم قبل مواجهة وزير التربية والتعليم غدا؟ لجنة السياحة انتهت اللجنة من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية في صياغته النهائية والموافقة عليه ، وذلك بحضور الدكتورخالد العنانى وزير السياحة، حيث وجهت النائبة نورا على الشكر للدكتور وزير السياحة والآثار لحرصه على مشاركة اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون من أجل المصلحة العامة ، كما وجهت رئيس اللجنة الشكر للسادة الحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية الذين شاركوا بآرائهم واقتراحاتهم خلال المناقشة لخروج مشروع القانون بالصياغة القانونية الجيدة من أجل الصالح العام ولكى يكون هذا القانون إضافة قوية ودعم لتشجيع الاستثمار السياحى وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات. لجنة الإسكان أوصت اللجنة بعمل زيارة ميدانية بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد أبو زيــد، عن عدم الاهتمام بمدينة السادات بالمنوفية من حيث النظافة وطرق جمع القمامة وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى قلة عمال النظافة، محافظة المنوفية، وتردي شبكة الطرق بعدد من المناطق الصناعية بمدينة السادات، محافظة المنوفية. لجنة العلاقات الخارجية استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر، جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أمام اللجنة حيث ببداية الاجتماع قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لابد أن نكون على دراية بموضوع أو ملف الهجرة غيرة الشرعية، مشيرا إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل المراة الحديدية لم تخوض الانتخابات الأخيرة فى المانيا بسبب فشل حزبها فى ملف الهجرة غير الشرعية. وأشار كريم درويش إلي نجاح مصر فى معالجة هذه القضية يدرس، بالإضافة إلي أن المهاجرين لدي مصر تم التعامل معهم بشكل جيد، حيث تعاملت مصر بحكمة شديدة ونحن لا نقول عليهم مهاجرين بل ضيوف، مؤكدا أن هناك الدول الأوربية تتعلم من مصر فى هذا الملف ومصر دائما هي الحضن لكل الأشقاء وتعطي للدول دروسا فى الإنسانية وهذه قدرها ونحن دولة كبري وقوية وأصبح لا يؤثر فيها تقارير تصدر بين الحين والآخر تنتقد بعض الأوضاع. فيما قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر إن هناك رؤية لمصر فى التعامل مع مكافحة الهجرة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن مصر مستمرة في مشروعات التوعية كما تم عمل خطوط الشكاوي ومجلس الطفولة كما أن هناك تعاون مع وزارة الثقافة بشأن حملات التوعية بملف الهجرة عير الشرعية. وأوضحت أن المشروعات القومية تساعد على خلق فرص عمل، مؤكدة أن نجاح مصر في هذا الملف هو عبارة عن أن أجهزة الدولة تترجم الإرادة السياسية حتي يصل هذا النجاح للمواطن وإلي الخارج أيضا. وقالت "جبر" إن مصر بها 6 مليون مواطن أجنبي يعيشون على أرض مصر حياة كريمة، ضاربة المثل بالأشقاء السوريين الذين يتواجدون على أرض مصر، مضيفة :" منهم من يمتلك مساكن ويتاجرون ويعيشون حياة كريمة".

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