3 أنواع من الفاكهة تساعد على تحسين الهضم..تناولها بصفة يومية

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تعتبر الفاكهة جزء أساسي في أي نظام غذائي صحي، حيث أنها غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف والمعادن، التي تساعد على حيوية الجسم بجانب الحفاظ على عملية الهضم.

دوت الخليج

3 أنواع من الفاكهة تساعد على تحسين الهضم

وبحسب أخصائية التغذية الهندية الشهيرة، روجوتا ديويكار، فأنه من اللازم أن يحصل الأشخاص على فاكهة موسمية واحدة على الأقل في اليوم وتناولها كوجبة خفيفة أو مع باقي الوجبات ومن هذه الفواكة، 3 أنواع هامة جدًا بالنسبة لتعزيز عملية الهضم لذا يُنصح بتناولها باستمرار.

النظام الغذائي

وأشارت أخصائية التغذية إلى أن أفضل الفاكهة التي يمكن تناولها بعد الوجبة هي البرتقال والموز والأناناس والتوت والأفوكادو، مؤكدة أن هذه الثمار يجب أن تكون جزءًا من النظام الغذائي لأي شخص.

3 أنواع من الفواكه تساعد على تحسين الهضم

1-التوت

يعتبر التوت ضروريًا لزيادة مضادت الأكسدة، حيث يمكن أن تتناول العنب البري والفرولة والتوت الأسود بشكل يومي، طالما أنها غير مجمدة وطازجة، فيمكن أن تساعد في إبطاء الشيخوخة أيضًا.

2- البرتقال

يعد البرتقال ضمن أفضل مصادر فيتامين «سي»، الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية للغاية كما يساعد على عملية الهضم، كما أن البرتقال ضروري للحصول على وظيفة مناعية قوية، كما يمكنه منع الحالات التنكسية والشيخوخة.

3- الأفوكادو

الأفوكادو من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم، فضلًا على أنها تحتوي على الكثير من الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية التي يمكن أن تساعد في تنظيم الكولسترول والدهون الثلاثية.

وبغض النظر عن هذه الفاكهة التي عرضناها، فهناك فاكهة أخرى متوفرة محليًا ومتوفرة بسهولة في السوق، مثل التفاح والموز أو العنب وغيرهم من الفاكهة التي ستزودك بالكثير من العناصر الغذائية التي يمكنها أن تحافظ على صحتك ولياقتك وتجعل حياتك خالية من الأمراض