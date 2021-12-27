/668793/غادة-عادل-لطليقها-مجدي-الهواري-في-بصراحة-مع--أنا-بتكسف-من-الأعمال-الفنية-اللي-قدمتها-وأحنا-متجوزين

تعرض الآن الحلقة الأستثنائية من برنامج "بصراحة مع"، والتي تجمع غادة عادل بطليقها مجدي الهواري، التي تذاع علي قناة mbc.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل الحوار بين غادة عادل و طليقها مجدي الهواري و ذلك خلال السطور القادمة.

عبرت الفنانة غادة عادل في بداية الحوار عن عدم وجود أي مشاكل بينها و بين مجدي الهواري قائلة: " عمرك ما هتقدر اللي جوايا وانا مش زعلانة منك ودي اول مرة نقعد قريبين من بعض كده من وقت طلاقنا من 5 سنين".

أختيار مجدي الهواري لأعمال غادة عادل

و تابعت غادة عادل الحوار بالتعبير عن إستيائها الشديد من و كسوفها من الأعمال التي كانت تقدمها أثناء فترة زواجهم قائلة: " انا بتكسف من الاعمال اللي قدمتها زمان لما كنا متجوزين عشان انت كنت بتخليني اعمل حاجات معينة".

و أردفت:"انما دلوقتي لما بعمل حاجة الناس بتقولي احنا اول مرة نشوفك عاملة عمل".

و رد عليها مجدي الهواري مشيرا إلي أن مثل هذه الأدوار كانت لا تناسبها قائلا:" اصل الدور ده مش شبهك".

فردت علية غادة قائلة: " ايوه مانا ممثلة لازم اقدم الدور اللي مش شبهي وكل الأدوار".

وأضافت :" انت من كتر ما كنت بتخاف عليا كان في حاجات مكنتش بعملها".

غادة عادل تلم شمل طليقها مع أولاده

وكانت تتحدث غادة عادل بنبرة تحدي شديدة أمام طليقها مجدي الهواري، وقامت بتذكيره أنها من لمت شملة علي أولاده مرة أخري قائلة:”اوعى تنكر اني قربتك انت والولاد من بعض”.

وأردفت أن معظم حالات الطلاق يكون لها تأثير كبير علي الأطفال :”وانا شايفة ان في كتير حالات طلاق بتأثر على الاولاد وانت كنت طول الوقت شايف انك اب لينا”.

أعمال غادة عادل في الفترة الأخيرة

تعد أخر الأعمال الفنية لـ غادة عادل "فيلم المحكمة"، الذي طُرح الأيام الماضية بدور الرض السينمائي، وقام بمشاركتها في البطولة عدد من الفنانين منهم “فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، محمد مهران، كريم عفيفي، مايان السيد، أحمد داش، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول”.

قصة فيلم “المحكمة”

تدور أحداث الفيلم حول “غادة عادل” المتهمة بقتل والدتها “حنان سليمان”، وتتعرض النجمة غادة خلال عادل الأحداث للسجن، بعد قتلها والدتها بسبب إصابتها بمرض السرطان، لتلبى رغبة والدتها فى قتلها حتى تتخلص من الآلام التى تلازمها، وأبدعت النجمة غادة عادل خلال الدور وإتقان التعابير اللازمة للشخصية حيث إنها من أصعب القضايا. تتعرض الفنانة “مايان السيد” للخطف والاغتصاب والقتل من الفنان “أحمد داش”، ويصارع والدها الذى يجسده الفنان “صلاح عبد الله” فى الحصول على حق ابنته من خلال المحكمة، خاصة أن القانون يحاسب هذا الشخص على أنه قاصرا بسبب عدم بلوغه الـ18 سنه.

و ظهر أيضا الفنان “فتحى عبد الوهاب” خلال أحداث فيلم المحكمة، شخص فلسطيني يعيش في مصر لكنه يتم حبسه بسبب إبلاغ “ليلى زاهر” عنه بقيامه بالتحرش بها، وهو ما أكده شهود المنطقة التى يعيش بها لتحدث مفاجأة كبيرة فى القضية.