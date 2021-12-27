/668794/رياضة -النواب--السيسي-غير-وجه -الحياة-في-الصعيد-وحياة-كريمة-حققت-طفرة-في-مراكز-الشباب

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن اللجنة حريصة علي تنظيم عديد من الزيارات لمراكز الشباب بمحافظات الصعيد ، وذلك للعمل على دعمها وتذليل كافة المشكلات التي تواجه الشباب .

دوت الخليج

جاء ذلك علي هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة ، اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من اعضاء البرلمان بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وأشاد الدكتور محمد حسين ، بالانجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية علي أرض محافظات الصعيد من خلال انشاء العديد من المشروعات القومية مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غير وجه الحياة في الصعيد من خلال المشروعات الكبيرة لمبادرة حياة كريمة التي ستساهم في توفير كافة سبل الراحة لكل المصريين في كافة محافظات الجمهورية.

رياضة النواب : السيسي غير وجه الحياة في الصعيد وحياة كريمة حققت طفرة في مراكز الشباب

وأشار الي أن الدولة ضاعفت من عدد المشروعات القومية بمحافظات الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي يعكس مدي الجهود الكبيرة والانجازات الملموسة على أرض الواقع، لافتا الي أن مشروعات حياة كريمة حققت طفرة كبيرة علي مستوي مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية .

من جهة أخري طالب النائب خالد بدوي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، وزير الشباب مد اللجنة بالخريطة الانشائية لجميع مراكز الشباب المدرجة، و التي سيتم ادراجها خلال الاربع سنوات القادمة

حتي يكون هناك تفرغ لمناقشة الاستراتيجات الأخرى .

من جانبه علق الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة علي حديث النائب خالد بدوي ، مؤكدا ان الوزارة قامت بارسال الخطة وتم تسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب ، وسيتم الدعوة لعقد اجتماع موسع بحضور نواب المجلس لعرض الخطة للتعرف علي المواقف الانشائية لمراكز الشباب في مختلف المحافظات .